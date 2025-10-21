Madagascar: Concert - Marion dévoile la date de son show

C'est officiel : Marion fêtera ses 20 ans de carrière lors d'un concert exceptionnel le 23 novembre au Palais des sports Mahamasina, pour le plus grand bonheur de ses fans. Après plusieurs semaines d'attente, causées par le report de l'événement en raison du contexte national et des récentes grèves, le public peut enfin se réjouir et se préparer à vivre cette soirée unique.

Organisé par SR Event, le concert sera l'occasion de revenir sur deux décennies de musique, de partage et d'émotions. Le programme promet une immersion complète dans l'univers de Marion, avec la présentation de ses plus grands succès, mais également des moments inédits préparés spécialement pour cet anniversaire symbolique. Tous les billets achetés le 26 octobre restent valables, permettant au public de vivre pleinement l'événement sans inquiétude.

Marion, tout juste rentré d'Allemagne où il a conquis le public lors d'un concert, se dit prêt à retrouver la scène tananarivienne. Dans un message chaleureux adressé à ses fans, il les remercie pour leur patience et leur fidélité : « Merci pour votre patience et votre soutien indéfectible. Célébrons ensemble dans la joie le 23 novembre ! »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour garantir un concert mémorable, Sylvanno Ratsimandresy, organisateur de l'événement, annonce un dispositif technique et scénique ambitieux, pensé pour offrir une expérience unique et immersive. Le public pourra ainsi profiter pleinement de la magie de la scène et de la performance de Marion.

Ce concert s'annonce comme une véritable fête musicale, mêlant nostalgie, reconnaissance et passion. Il réunira les fans autour de l'un des artistes les plus emblématiques de la scène malgache et constituera une soirée incontournable pour célébrer 20 ans de talent, de persévérance et de succès.

Avec cet événement majeur, Marion confirme son statut d'icône musicale tout en offrant à son public une soirée exceptionnelle où émotions, énergie et souvenirs se conjuguent.