Madagascar: Namontana - Un suspect armé abattu

Un homme soupçonné d'être impliqué dans une série d'agressions matinales contre des commerçants a été tué par balle par les forces de l'ordre, dimanche vers 1h du matin, dans le quartier de Namontana.

Selon les informations communiquées par la Police nationale, les agents du Service anti-gang (SAG) effectuaient une patrouille de routine lorsqu'ils ont repéré un groupe de jeunes attroupés autour d'un marchand ambulant. Ce dernier venait tout juste d'installer ses marchandises lorsque les individus l'auraient menacé à l'aide de sabres et d'armes blanches.

Face à cette scène, les policiers sont immédiatement intervenus. À leur approche, les membres du groupe ont pris la fuite. L'un d'eux, cependant, aurait tenté de s'en prendre aux éléments du SAG avec un couteau. Les policiers, se sentant en danger, ont ouvert le feu. Touché, l'individu est décédé sur place.

Une enquête a été diligentée pour identifier et interpeller les complices en cavale. La lutte contre les actes de banditisme et les agressions urbaines reste une priorité, surtout dans les zones commerçantes à forte affluence matinale, selon la Police nationale.