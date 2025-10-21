Afrique de l'Ouest: Football - Quand l'appât du gain mène à la tragédie

En Afrique, le football connaît une expansion remarquable. Le continent regorge aujourd’hui de jeunes talents passionnés par le ballon rond. Ce dynamisme s’explique par les nombreuses opportunités qu’offre ce sport, notamment la possibilité pour les meilleurs d’entre eux d’être repérés par des recruteurs et de rejoindre des clubs européens.

Cependant, ce rêve se transforme de plus en plus souvent en cauchemar. Le chemin vers la réussite est désormais semé d’embûches, car de faux agents et des arnaqueurs prolifèrent dans le milieu. Exploitant la naïveté et la passion des jeunes joueurs, certains n’hésitent pas à les piéger, voire à les kidnapper, ruinant ainsi leurs espoirs et brisant des vies.

Au Sénégal, le cas de Cheikh Touré illustre tragiquement ce phénomène. Ce jeune gardien de but prometteur, originaire de Yeumbeul dans la banlieue dakaroise, a été victime d’un réseau de faux recruteurs. Plein de rêves et d’ambitions, il a malheureusement perdu la vie à Kumasi, au Ghana, après que ses parents n’ont pas pu réunir la rançon exigée par ses ravisseurs.

Selon les premiers éléments recueillis, plusieurs autres jeunes auraient été victimes du même réseau. Leurs familles, issues pour la plupart de milieux modestes, ont commencé à témoigner publiquement. Tous partageaient un rêve commun : faire carrière à l’étranger grâce à leur talent.

Les médias locaux rapportent que ces faux recruteurs opéraient de manière bien organisée. Le recrutement se faisait principalement de bouche à oreille, sans annonce officielle ni structure identifiable. Les jeunes devaient simplement fournir un CV sportif, une copie de leur carte nationale d’identité et un formulaire d’inscription.

Les voyages, entamés dès le mois de septembre, se déroulaient par voie terrestre en trois étapes jusqu’au Ghana. Chaque candidat devait s’acquitter d’un premier paiement de 220 000 FCFA (environ 335 euros), avant qu’une somme supplémentaire de 850 000 FCFA (près de 1 300 euros) ne leur soit réclamée une fois sur place.

Ce système frauduleux a déjà coûté la vie à plusieurs jeunes footballeurs ouest-africains. Le cas de Cheikh Touré a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Relayée massivement sur les réseaux sociaux, l’affaire a provoqué une vague d’indignation. Face à l’émotion suscitée, le ministère sénégalais des Affaires étrangères a publié un communiqué exhortant les autorités ghanéennes à faire toute la lumière sur cette tragédie qui endeuille des familles entières et menace l’avenir de nombreux jeunes Africains.