L'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) a organisé une journée «Portes ouvertes» sur des activités de recherche et de production du Centre national de recherches agronomiques (CNRA) de Bambey. L'objectif est de permettre aux producteurs agricoles de s'approprier des résultats de la recherche à hauteur de 70 à 90%.

Le Préfet du département de Bambey, Christian Diatta, accompagné du Président du Conseil d'administration (PCA) de l'ISRA, Mbaye Sylla Khouma, du Directeur général de l'ISRA, du Directeur du CNRA de Bambey et d'une équipe des chercheurs et de techniciens agricoles, ont visité des parcelles d'essai de tournesol, une oléagineuse qui produit de l'huile, des parcelles de sorgho, des parcelles de mil, de haricots et des parcelles d'arachide.

Mbaye Sylla Khouma, le Président du conseil d'administration de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) explique : «nous sommes dans une panoplie d'éléments de recherche qui partent des légumineuses aux oléagineuses et aux céréales qui marquent la dimension transversale de la chaine agricole au Sénégal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les chercheurs travaillent sur l'agronomie, basée sur 4 éléments que sont les questions liées aux semences, aux sols, aux questions liées à l'alimentation mais aussi l'ensoleillement. Le CNRA de Bambey est pour l'Afrique occidentale française La Mecque de la recherche parce que le Sénégal est connu comme un pays de production de l'arachide. C'est en 1898 que la station expérimentales de de l'arachide a été créé à Bambey. Les chercheurs n'ont qu'un seul besoin, que les travaux de leur recherche soient utilisés.

Il y a le faible taux d'appropriation des résultats de la recherche. 30% seulement des résultats tombent entre les mains des producteurs. C'est très faible. Il faut que nous allions autour de 70 à 90% de maîtrise et d'appropriation».

Et il poursuit : «ce qu'on a déjà vu ici, si on le sort de la recherche et qu'on le mette au niveau du développement, ce sera bénéfique pour le Plan Sénégal 2050, qui vise la souveraineté alimentaire. Il faut consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. C'est ce que nous cherchons. Nous importons trop à manger. Nous importons près de 1070 milliards (FCFA) chaque année rien que pour nous alimenter. Imaginez qu'on garde 1070 milliards (FCFA) entre les mains des producteurs sénégalais pendant 5 ans, cela fait 7000 milliards ; ça peut changer complétement le pays parce que cela va changer l'agriculture rurale».

Le Préfet de Bambey, très satisfait des résultats de production, s'engage à rendre compte à qui de droit pour la préservation du patrimoine foncier de l'ISRA. Le Préfet du département de Bambey a plaidé, par ailleurs, pour la vulgarisation des résultats mais aussi pour l'appropriation par les producteurs des résultats de recherche.