Le ministre des Forces Armées, Birame Diop, a procédé, vendredi 17 octobre dernier, à la Légion de la Gendarmerie Centre (Kaolack), à la réception des nouvelles infrastructures de l'Escadron de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie Nationale et de la Section de Recherches.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Général de Division Martin Faye, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, Directeur de la Justice militaire, le Général de Brigade Commandant de la Gendarmerie territoriale de Kaolack, du gouverneur de la région, Mouhamed Moctar Watt, des autorités judiciaires et diverses autres personnalités civiles et militaires.

L'Escadron de Surveillance et d'Intervention (ESI) est en effet une unité du dispositif national de sécurité intérieure qui a pour mission de contrôler les menaces sécuritaires. Il permet d'assurer une présence visible dissuasive et réactive sur le terrain mais aussi de prévenir les troubles à l'ordre public et renforcer la sécurité des populations. Quant à la Section de Recherches, elle concentrera ses missions sur l'ensemble du ressort de compétences de la Cour d'appel de Kaolack.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour autant, elle contribuera au renforcement de la présence judiciaire sur le terrain. Au-delà de la coordination des enquêtes judiciaires les plus complexes, le rôle de cette unité d'investigation est aussi de renforcer la lutte contre la criminalité organisée et d'apporter un soutien plus efficace aux autorités judiciaires dans leurs missions de recherche de la vérité et la répression des infractions.

La région de Kaolack, compte tenu de son statut de ville carrefour, constitue un nœud névralgique. Cette position géographique fait d'elle une ville d'activités intenses marquée par d'importants mouvements de personnes et de marchandises.

Elle constitue en même temps un espace sensible où les enjeux liés à la sécurité, aux trafics illicites et autres atteintes à l'ordre public demeurent toujours présents. Dans un contexte où la Gendarmerie nationale est entrain de monter en puissance, l'inauguration de ces infrastructures est une manière de doter l'institution des capacités et moyens d'actions en temps de crise, pour qu'elle réussisse ses missions de sécurité sur le plan nationale, à Kaolack en particulier, et dans la sous-région.

Ainsi dans un contexte sécuritaire marquée par de réelles menaces terroristes, la criminalité transfrontalière, des trafics illicites et l'émergence de nouvelles formes de délinquance, cela devient alors une exigence pour toutes les Force de défense et de sécurité d'être vigilantes et de développer une stratégie proactive, confie le ministre des Forces Armées.

Pour lui "c'est au regard de ce contexte que le président de la République a engagé, dans la Stratégie nationale de développement 2025/2029, une politique résolument axée sur l'amélioration du dispositif de sécurité intérieure et le renforcement de la défense et la sécurité extérieure en faveur de notre pays. Cette politique, qui implique la modernisation de nos Forces de défense et sécurité (FDS), se traduit par la résorption des déficits critiques en matière d'infrastructures, d'équipements et ressources humaines", soutient-il.

La territorialisation des capacités opérationnelles de surveillance et d'intervention constitue, en outre, une autre facette de cette mission. Car, il s'agit aussi de permettre à la Gendarmerie nationale de mieux exercer ses missions de Police judiciaire et renforcer la lutte contre la criminalité et l'insécurité sur les voies de communication, rappelle-t-il le Général Diop, devant un parterre d'autorités.

La double inauguration qui a eu lieu vendredi dernier à légion de Gendarmerie de Kaolack, comme appréciée par le ministre Birame Diop, illustre pour autant la mise en œuvre des orientations stratégiques du chef de l'État. Elle confirme l'engagement du gouvernement de faire de la sécurité des personnes et leurs biens un axe central de son action pour le Sénégal. De ce sens, elle incarne, en même temps, le fondement de la paix sociale et de la prospérité économique dans le pays.