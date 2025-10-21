Sénégal: Chirurgie pédiatrique - 100 enfants bénéficient gratuitement de soins de l'appendicite et l'hernie

L'hôpital d'enfants de Diamniadio abrite du 16 octobre au 30 novembre un camp gratuit de chirurgie pédiatrique destiné à 100 enfants âgés de 0 à 15 ans issus de familles défavorisées. En effet, cet offre de services qui concerne la chirurgie pédiatrique de l'hernie et de l'appendicite a été rendu possible grâce à un partenariat entre l'Ong Direct Aid Society et le Centre hospitalier pour enfants de Diamniadio.

Pour Mohamed Lamine Hamadi, DG de l'Ong Direct Aid Society, cette initiative vise à aider les familles vulnérables à accéder aux soins.

"L'objectif est d'aider les familles démunies dont les enfants souffrent de maladies nécessitant des interventions chirurgicales, afin de soulager leur souffrance", a-t-il fait savoir, tout en rappelant son satisfecit quant au partenariat avec l'hôpital des enfants de Diamniadio : "Nous sommes très satisfaits, raison pour laquelle nous revenons toujours, car ce n'est pas la première fois que nous organisons des camps de chirurgie pédiatrique".

La Directrice du Centre hospitalier national pour enfants de Diamniadio, Ouleymatou Khadija Diagne, a apprécié à sa juste valeur ce partenariat avec l'Ong humanitaire koweitienne, Direct Aid Society.

"Ce partenariat a une importance capitale pour nous, il est un soulagement pour l'hôpital parce que les cibles sont des cibles vulnérables", a-t-elle déclaré rappelant que 100 enfants souffrant d'appendicite et de hernie ont été pris en charge par l'Ong.

Ce qui selon elle, constitue un soulagement pour l'hôpital dans la mesure où la prise en charge de ces urgences dans les structures sanitaires pose un réel problème, surtout en termes de financement et de recouvrement : "cette Ong vient en appoint pour soulager l'hôpital en termes de prise en charge surtout pour les cas sociaux", a-t-elle reconnu avant d'ajouter: "nous avons un budget du service social qui est très insuffisant. Donc, si on voit un partenaire qui vient renforcer ce budget, cela ne fait que soulager l'hôpital.

Direct Aid est avec nous depuis 2019, ils ont eu à prendre en charge plus de 789 enfants et il ont eu à injecter une centaine de millions de francs CFA dans notre budget. Ce qui constitue un soulagement pour l'hôpital".

Mme Diagne a profité de l'occasion pour rappeler que l'État fait de son mieux pour la prise en charge des enfants, mais, estime-t-elle, il serait bien de renforcer le partenariat envers les Ong et les bonnes volontés : "la prise en charge des enfants est très lourde, donc, notre appel, c'est de renforcer le partenariat, d'essayer de mobiliser des financements endogènes", a-t-elle estimé.

Pour sa part, le coordinateur des camps de chirurgie a rappelé que parmi les enfants pris en charge ce lundi 20 octobre, 4 ont des pathologies isolés, 2 parmi eux présentaient des ombilicales et ainguinales. Aussi, un nourrisson de 8 mois de sexe féminin a bénéficié d'une intervention d'une hernie de l'ovaire, qui constitue une urgence chez la fille.

"Tous les enfants iront bien, nous allons les surveiller. Après, il y aura des soins et des contrôles jusqu' à la guérison. Pour ce qui est des médicaments, la prise en charge est gratuite", a-t-il expliqué.

Cette initiative de l'Ong Direct Aid Society est appréciée à sa juste valeur par les parents des enfants qui ont bénéficié de ces interventions.

"Je viens de Keur Massar. Mon enfant a été opéré gratuitement alors que l'intervention coûtait normalement 210 000 francs. Grâce à ces bienfaiteurs, tout a été pris en charge gracieusement. Nous remercions les initiateurs de ce camp", s'est réjouie une dame. "Nous venons d'une famille démunie, et si ce n'était pas grâce à cette Ong, nous n'aurions jamais eu l'occasion de soulager les douleurs de notre enfant. Nous sommes très heureux et prions pour les initiateurs", a réagi une autre maman.