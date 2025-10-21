Afrique de l'Ouest: Finale Tournoi UFOA/A U17 - Les Lionceaux s'offrent une troisième trophée à Bamako

Le Sénégal a remporté ce samedi 18 octobre au Stade Mamadou Konaté de Bamako le tournoi UFOA/A des moins de 17. Les Lionceaux se sont appuyés sur le doublé de Souleymane Faye pour surclasser les Aiglons du Mali (2-0) et s'adjuger un troisième trophée dans cette catégorie après ceux de 2018 et 2024.

Invaincu depuis le début du tournoi, le Sénégal a terminé en force en remportant ce samedi à Bamako la finale du Tournoi UFOA/A des moins de 17 ans. C'était aux dépens du Mali (2-0) et une finale dominée par les poulains de Ousmane Diop. Souleymane Commissaire Faye est cependant sorti du lot et a été le grand artisan de la victoire des Lions. Dans ce derby, les Aiglons avaient semblé pourtant contrôler les opérations en multipliant les occasions franches de buts.

µLe Sénégal réagit au fil des minutes et se montre plus e Incisifs ben attaque. Les Lionceaux trouvent la faille à la 40e minute suite à un coup franc obtenu à la 40e aux abords de la surface malien. Tout en maîtrise, Souleymane Faye s'élance et d'une frappe enroulée, loge le cuir au fond du filet. C'est exactement la copie conforme du but marqué par Sadio Mané quelques jours plutôt contre la Mauritanie. Le numéro 10 des Lionceaux, ne s'arrête pas là.

Au retour des vestiaires, il imite l'attaquant des Lions avec le doublé inscrit à la 56e sur une passe de Magueye Niang. Ce second but met fin aux espoirs de revenir sur la partie. Le Sénégal s'impose et ajoute un troisième trophée à son palmarès de la Coupe UFOA-A après 2018 et 2024. Avec son doublé, Souleymane Faye a terminé comme meilleur buteur du tournoi. Désigné sans surprise comme meilleur joueur de la rencontre, il a reçu son trophée des mains de l'ancien international malien Seydou Keïta.

La distinction de meilleur gardien a été attribué à Assane Sarr du Sénégal.Finalistes, le Sénegal et le Mali ont déjà validé leur qualification et représenteront la Zone UFOA/A lors de la prochaine CAN. Ils seront accompagné par la Guinée-Bissau, vainqueur de la petite finale face à la Guinée.