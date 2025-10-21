Soudan: Le Ministère de l'Éducation annonce les résultats des examens du certificat secondaire de taux de réussite de 68,5 %.

Le Ministère de l'Éducation a annoncé les résultats des examens du certificat secondaire reportés pour l'année 2024, avec un taux de réussite de 68,5 %.

Le Ministre de l'Éducation, Dr El-Tuhami Al-Zein Hagar, a déclaré lors d'une conférence de presse aujourd'hui que l'étudiante Rahaf Al-Amin Al-Tayeb, de l'école du consulat soudanais à Assouan, a remporté la première place avec un taux de réussite de 97 %.

Quant à l'étudiant Mouayad Al-Sadeq Ali Al-Amin, de l'école Abu Dhar Al-Kouda, a obtenu la deuxième place avec un score de 96,4 %.

Al-Tuhami a ajouté que le nombre de centres d'examen avait atteint 2 018 centres à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan, et que le nombre d'inscrits à l'examen s'élevait à 222 393 étudiants et étudiantes, et que le nombre de candidats était de 193 809 étudiants et étudiantes. tandis que le nombre d'étudiants ayant réussi a atteint 132 817 étudiants, et étudiantes, précisant que le nombre de candidats de la section académique a atteint 98,5 %, et ceux de la section technique 65,8 %, et ceux de la section religieuse 80,5 %.