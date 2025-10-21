Soudan: Le Ministre de l'Éducation détermine la date des examens du certificat de batch 2025 au 13 Avril prochain

Le Ministre de l'Éducation, Dr. Al-Tuhami Al-Zein, a annoncé que la date des examens du certificat secondaire pour le batch 2025, qui avaient été reportés, est fixée au 13 Avril 2026.

Dans une déclaration faite après l'annonce des résultats du certificat secondaire pour le groupe 2024, reportée aujourd'hui de l'intérieur de l'État de Khartoum aux locaux du Ministère de l'Éducation de l'État, le Ministre a salué les conseils de souveraineté et des ministres, les ministres des Finances, de la Santé , du Gouvernement fédéral, de ministère des Affaires étrangères, des gouverneurs des États pour leur soutien à l'éducation dans le pays et leur aide au ministère pour l'organisation des examens jusqu'à l'annonce des résultats.

Il a également remercié les enseignants, les étudiants, les parents et les forces de l'ordre qui ont assuré la sécurité des examens.

Dr El-Tuhami a également exprimé sa gratitude aux organisations régionales qui ont supervisé les examens dans l'est du Tchad.

Il a loué le résultat du certificat Soudanais qu'il a qualifié de bon.

Le directeur des examens du Soudan, Mutasim Ali Al-Cheikh, a précisé que l'administration des examens est engagée à mener à bien le processus éducatif dans toutes ses étapes et dans les délais fixés afin de supprimer le terme « reporté ».

Il a déclaré que les prochains examens auront lieu le 13 Avril 2026 et sont destinés à tous les étudiants qualifiés aux examens qui ont obtenu le certificat intermédiaire 2023 ou moins, ou le certificat de base de huitième année pour l'année 2022 ou moins.

En ce qui concerne les résultats actuels, la version papier est prête à être remise à tous les représentants des États mardi, et les versions électroniques des résultats seront envoyées aux directeurs de l'éducation des États.