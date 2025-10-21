Afrique: Vie de l'Eglise dans le monde - L'Afrique grenier du sacerdoce

Plus de 1,4 milliard de catholiques dans le monde, 1 séminariste sur 3 se forme en Afrique, 1 prêtre pour 5.094 fidèles sur le continent ; ce sont les statistiques qui sont ressorties de l'enquête de l'agence FIDES, publiée à l'occasion de la 99ème Journée mondiale des missions, célébrée le 19 octobre dernier. L'enquête révèle qu'avec 8,3 millions de fidèles supplémentaires en un an, le continent africain incarne la vitalité d'une Église en pleine mutation démographique.

Mais cette croissance spectaculaire cache des fragilités structurelles. «Les statistiques de 2023 racontent aussi l'histoire d'une Église catholique africaine jeune, débordante de vocations. Elles révèlent aussi ses fragilités, ratios pastoraux défavorables, chute des catéchistes, dépendance institutionnelle persistante. Le catholicisme africain construit son avenir entre promesses et défis».

L'Eglise catholique continue d'accueillir de nouveaux baptisés. Selon une enquête de l'agence FIDES, publiée le 19 octobre dernier, lors de la 99ème Journée mondiale des missions, au 30 juin 2023, l'Église catholique comptait 1.405.454.000 baptisés dans le monde ; soit une augmentation de 15,9 millions de personnes par rapport à l'année précédente. Une croissance qui touche tous les continents. Les chiffres publiés par l'Agence FIDES confirment une tendance lourde avec l'Afrique qui génère désormais plus de la moitié de cette progression.

«Sur les 15,9 millions de catholiques supplémentaires, 8,3 millions vivent au Sud du Sahara. Une dynamique qui place le continent noir au centre d'une Église dont le visage change à grande vitesse», renseigne la source.

Sur le continent africain, peuplé de plus de 1,42 milliard d'habitants, 280,7 millions se déclarent catholiques, selon l'enquête. Le taux de catholicité africain atteint 19,8% de la population ; il est en progression de 0,1 point. Cette proportion reste stable, à en croire la source, malgré une démographie galopante, avec une hausse de population de 32,9 millions de personnes en un an. Le nombre d'habitants par prêtre en Afrique s'établit à 25.716, en amélioration de 83 unités par rapport à 2022. Le continent compte 55.110 prêtres au total, dont 38.570 diocésains et 16.540 religieux.

Les religieuses sont 84.994, en hausse de 1.804, tandis que les religieux non-prêtres atteignent 9.271.

Revenant sur la formation des guides religieux, l'enquête relève que les séminaires africains deviennent de plus en plus nombreux tandis que la crise des vocations perdure en Europe. «Avec 34.924 grands séminaristes, l'Afrique forme aujourd'hui un candidat au sacerdoce sur trois dans le monde. Le continent africain est le seul où le nombre de prêtres augmente, avec 1.451 ordinations en un an.

Cette vitalité contraste brutalement avec l'effondrement européen, qui perd 2.486 prêtres sur la même période » relève l'enquête. Et d'ajouter : «les diocèses africains accueillent aussi 55.439 petits séminaristes, ces adolescents qui testent leur vocation dans des établissements spécialisés. Les évêques africains sont au nombre de 770, en hausse de 30 par rapport à l'année précédente».

DES DISPARITES INQUIETANTES

Malgré l'augmentation de la communauté catholique dans le monde, des disparités ou encore des insuffisances ont été relevés par cette enquête. La réalité pastorale est préoccupante. Selon l'étude de FIDES, chaque prêtre africain doit aujourd'hui accompagner 5.094 fidèles, un ratio qui se dégrade de 17 unités par rapport à l'année précédente. En Europe, l'agence FIDES estime «où les églises se vident, un prêtre ne dessert que 1.846 catholiques. Le décalage est tout simplement vertigineux.

Plus inquiétant encore, le nombre de catéchistes chute de 11.054 personnes en un an, pour atteindre 467.058. Cette hémorragie fragilise le maillage pastoral dans des zones rurales immenses où la présence sacerdotale reste sporadique. L'Amérique et l'Asie, à l'inverse, renforcent leurs bataillons de catéchistes avec respectivement 30.667 et 14.616 recrutements».

Et d'ajouter : «l'Afrique abrite 530 des 1.130 circonscriptions ecclésiastiques encore placées sous la tutelle du Dicastère pour l'Évangélisation, cette institution vaticane qui chapeaute les jeunes Églises. Près de la moitié des territoires de mission se trouvent ainsi au sud du Sahara. Le continent compte 554 circonscriptions ecclésiastiques au total, en hausse de 3 unités, et 72.288 stations missionnaires». Sur le terrain, l'Église catholique africaine déploie, selon l'enquête, des efforts considérables dans l'éducation.

Elle gère 45.206 écoles primaires, soit 44% du réseau mondial, et scolarise 21,1 millions d'enfants du continent. Les établissements catholiques accueillent au total 31 millions d'élèves africains, de la maternelle à l'université.

Dans le domaine sanitaire, l'Église gère 1.634 hôpitaux, 4.973 dispensaires et 189 léproseries. Elle administre aussi 652 maisons pour personnes âgées, malades chroniques et handicapés, 1.151 orphelinats et 2.369 crèches.