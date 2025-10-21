Sénégal: Appui aux sinistrés des inondations et incendies - Le Conseil départemental débloque 2 millions

Sous l'impulsion de sa présidente, Mme Socé Diop Dionne, le Conseil départemental de Koungheul a mobilisé une enveloppe de deux (2) millions de francs CFA pour venir en aide aux populations frappées par des inondations et des incendies. Cette action d'urgence vise à soulager plus d'une centaine de ménages affectés par ces catastrophes.

La cérémonie officielle de remise de l'aide s'est déroulée en présence des autorités locales et administratives, dont M. Diop, chef du Service départemental de l'Action sociale, représentant le préfet. Étaient également présents, Mamadou Ka, maire de Lour Escale, l'adjointe au maire de Ribot Escale, ainsi qu'un représentant du maire d'Ida Mouride.

Le chargé de communication du Conseil départemental a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la continuité de la politique de solidarité menée par l'institution. Les localités de Koungheul, Ida Mouride, Lour Escale et Yetty Khaye sont parmi les principales bénéficiaires de ce soutien, qui comprend 2,5 tonnes de riz, plus de 100 bidons d'huile et des enveloppes financières.

Les élus locaux ont salué, à l'unanimité, ce geste du Conseil départemental. Mamadou Ka, au nom de l'Association des maires, a estimé que cette solidarité «décharge les communes d'une lourde responsabilité et apporte un réel réconfort aux familles».

L'action sociale est également caractérisée par un soutien individualisé. Lors de la cérémonie, Mme Socé Diop Dionne a personnellement remis une aide de 200.000 francs CFA, un sac de riz et un bidon d'huile à Adjaratou Fanta Cissé, une commerçante dont la boutique a été réduite en cendres au marché de Koungheul. Un geste destiné à aider cette femme courageuse à se relever.

Le chef du Service de l'Action sociale a salué la réactivité du Conseil départemental et la bonne coordination des opérations, soulignant que cet appui «vient compléter les efforts de l'État envers les plus vulnérables».

Ce geste constitue un engagement réaffirmé envers les populations. Dans son allocution, la présidente Dionne a réaffirmé l'engagement constant du Conseil départemental aux côtés des populations. «C'est un acte de solidarité que nous posons chaque année pour accompagner les indigents du département. Le Conseil départemental restera toujours aux côtés de ses populations, surtout en période de vulnérabilité», a-t-elle déclaré.

Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance pour ce «signe fort de proximité et de compassion». Par cette action humanitaire, le Conseil départemental de Koungheul confirme son rôle de pilier de la solidarité locale et son attachement au bien-être des communautés.