Sénégal: Commune d'Ogo - Plusieurs hectares de cultures dévorées par les oiseaux granivores

La présence des oiseaux granivores dans plusieurs villages de la commune d'Ogo, dans le département de Matam, angoisse au fil des jours les paysans. Ce sont tous les espoirs de bonnes récoltes qui s'envolent devant les désastreuses attaques des envahisseurs. Malgré les moyens déployés contre la nuée des oiseaux granivores, qui prennent d'assaut les champs, dès les premières heures de la journée, la lutte est perdue par endroits.

A Wassakodé, Ogo et Sinthiou Garba, les dégâts sont énormes ! Plusieurs hectares de cultures de mil et de sorgho ont été dévastés par les oiseaux migrateurs, nonobstant la déterminante résistance des paysans. Lance-pierres, frondes, et les tintamarres faits à partir d'ustensiles de cuisine n'ont pas pu enrayer la spirale dévastatrice des oiseaux.

«La lutte est très pénible. Chaque matin, ce sont des milliers d'oiseaux qui s'abattent sur les champs jusqu'au crépuscule, avant de rejoindre leurs dortoirs», fait savoir un cultivateur, fortement éprouvé, qui a perdu plus de 5 hectares de mil.

Devant cette situation, les services de la Direction de protection des végétaux (DPV) se sont dépêchés sur les lieux pour des opérations de reconnaissance qui devraient être suivies par la mise en place de dispositifs de lutte appropriés.

Seulement, les opérations incluant l'utilisation d'équipements motorisés n'ont pu être déroulées à cause de la présence de crue dans certaines localités. Les dortoirs des oiseaux se trouvent dans des zones inaccessibles, comme à Thioubalel Nabadji, à cause des crues. L'autre écueil et non des moindres, porte sur le fait que les granivores qui ont fini de dicter leur loi, ont des dortoirs de l'autre côté de la rive du fleuve Sénégal, en Mauritanie.