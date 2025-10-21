D'après les résultats de l'Enquête nationale sur les risques environnementaux et la vulnérabilité des populations selon le genre (ENREVG), rendus publics hier, lundi 20 octobre 2025, à Dakar, huit (08) Sénégalais sur dix (10) ont déjà été victimes ou témoins d'une catastrophe ou d'un risque environnemental.

Huit (08) Sénégalais sur dix (10) ont déjà été victimes ou témoins d'une catastrophe ou d'un risque environnemental. C'est ce qui ressort de l'Enquête nationale sur les risques environnementaux et la vulnérabilité des populations selon le genre (ENREVG), rendus publics par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) hier, lundi 20 octobre 2025. L'étude a été présentée par Abdou Diouf, Directeur général de l'ANSD, à l'occasion de la Journée mondiale de la statistique, célébrée cette année sous le thème : «Favoriser le changement grâce à des statistiques et des données de qualité disponibles pour tous».

L'étude a répertorié 43 types de menaces, parmi lesquelles la proximité des décharges publiques, la salinisation des terres, la sécheresse, la pollution de l'air ou encore les tempêtes de poussière. Les risques liés à la chaleur et à la poussière sont les plus fréquents, touchant respectivement six (06) à sept (07) Sénégalais sur dix (10).

Le rapport souligne que «43% des personnes interrogées ont bénéficié d'un système d'alerte précoce, principalement lors des vagues de chaleur et des tempêtes de sable». Toutefois, «moins de la moitié de la population affirme ne pas être informée à temps».

Les secteurs de la pêche, de l'agriculture et de la foresterie figurent parmi les plus vulnérables. «Les femmes, les enfants et les personnes vivant avec un handicap sont les groupes les plus exposés», a souligné Abdou Diouf, appelant à promouvoir les emplois verts et à renforcer l'éducation environnementale.

Les résultats de cette enquête, co-conçue avec des experts nationaux et internationaux, seront mis à la disposition des décideurs et chercheurs pour orienter les politiques publiques. «Dans un contexte d'ouverture des données, il devient crucial de maîtriser les nouvelles sources issues du secteur privé, comme la téléphonie mobile ou les données numériques, pour mieux éclairer les politiques publiques», a ajouté le Directeur général de l'ANSD.