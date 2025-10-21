Afrique de l'Ouest: Protection de l'enfant en Afrique de l'Ouest - Une urgence face à l'ampleur des défis

Hier, lundi 20 octobre 2025, s'est tenu l'ouverture de la revue de la mise en oeuvre du cadre stratégique de la CEDEAO pour la protection de l'enfance. Organisée conjointement avec le Groupe Régional de Protection de l'Enfant (GRPE), cette rencontre réunit, jusqu'au 24 octobre prochain, les Directeurs des États membres en charge des droits de l'enfant. Une mobilisation capitale face à des chiffres alarmants.

«Un enfant sur quatre (1/4) en Afrique de l'Ouest est victime de travail infantile.» C'est l'un des chiffres chocs avancés par Gordon Jonathan Lewis, Directeur régional adjoint de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il ajoute : «29% des filles de la région sont mariées avant 18 ans, 27% subissent encore des mutilations génitales féminines, et 87% des enfants sont exposés à des violences dans leur foyer ou à l'école».

Face à cette réalité, les États sont invités à accélérer la mise en oeuvre des actions, dans un contexte de réduction de l'aide internationale. «Il devient impératif de maximiser l'impact des ressources nationales limitées, pour garantir les droits fondamentaux des 175 millions d'enfants de la région», a insisté M. Lewis.

Représentant la ministre de la Famille, de l'Action Sociale et des Solidarités, Mme Astou Fall a rappelé que cette rencontre est aussi l'occasion d'évaluer le plan opérationnel conjoint 2025-2027, mais surtout d'avancer sur le Système de Gestion de l'Information sur les Droits de l'Enfant de la CEDEAO. «Les droits des enfants restent fragilisés par des facteurs tels que la pauvreté multidimensionnelle, les conflits, les inégalités de genre et les catastrophes naturelles», a-t-elle déclaré.

Elle a salué les efforts de la CEDEAO depuis 2016 pour structurer une réponse régionale, en collaboration avec le GRPE. Cinq axes prioritaires sont ciblés : violences, mariage et travail des enfants, enregistrement des naissances, et situation des enfants déplacés.

De son côté, Aimé Bada, secrétaire général du GRPE, a dressé un bilan à la fois encourageant et préoccupant. Il a salué la création de normes régionales telles que le Protocole de Participation des Enfants, élaboré par les enfants eux-mêmes. Ce guide inédit vient renforcer leur rôle dans les processus décisionnels.

Cependant, M. Bada a pointé les défis persistants qui ont pour noms : accès à l'éducation, santé, enregistrement à l'état civil, et les conséquences aggravées des crises sécuritaires et climatiques. «Le recul de l'aide au développement entraîne la fermeture de nombreuses ONG de terrain, réduisant l'impact de l'action publique auprès des plus vulnérables», a-t-il alerté. Il a également dénoncé la répression croissante de la société civile dans certains pays.

Tous les intervenants ont convergé vers un message fort : la protection de l'enfant ne peut plus attendre. La mobilisation des États membres, en synergie avec les organisations de la société civile, doit se traduire par des politiques concrètes, budgétées et suivies.

Le partenariat CEDEAO-GRPE, fort de près de deux décennies de collaboration, entend devenir le moteur de cette transformation. «Les enfants de notre région ne doivent plus être les victimes de nos crises, mais la première raison d'agir», a conclu Aimé Bada, dans un appel vibrant à la responsabilité collective.