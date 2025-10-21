La clôture de la première cohorte et le lancement de la deuxième édition du Programme d'Excellence en Leadership dans le Secteur Public Africain (LEAPS) ont été célébrés le 20 octobre 2025 à Dakar. En présence de M. Rodolphe Bancé, représentant du Secrétaire exécutif de l'ACBF, et de M. Alaya Ouarme, représentant du Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, la cérémonie a mis en exergue la dynamique d'un leadership africain renouvelé, éthique et performant.

La capitale sénégalaise a accueilli, ce 20 octobre 2025, une cérémonie à forte portée symbolique : la graduation de la première cohorte et le lancement officiel de la seconde du Programme LEAPS. Cette initiative, portée par la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), vise à former une génération de cadres publics africains engagés dans la transformation des institutions de gouvernance.

S'exprimant au nom du Secrétaire exécutif de l'ACBF, M. Rodolphe Bancé a salué les résultats encourageants du programme et l'engagement exemplaire des participants. Il a souligné que « le LEAPS incarne la vision d'une Afrique dotée d'institutions solides et d'un leadership responsable », rappelant que cette initiative constitue avant tout « une expérience de transformation au service du bien commun ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fort de la réussite de la première cohorte, le programme accueille désormais 90 participants issus de six pays, avec l'entrée du Nigeria aux côtés de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Kenya, du Zimbabwe et du Sénégal. Pour M. Bancé, cette expansion traduit la pertinence et la portée panafricaine du LEAPS.

Rendant hommage au Gouvernement du Sénégal, il a salué la coopération exemplaire avec les Ministères de l'Économie, du Plan et de la Coopération et des Finances et du Budget, soulignant que « l'investissement dans les femmes et les hommes du service public est la clé d'une transformation durable ».

S'adressant à la nouvelle cohorte, il a invité les participants à perpétuer l'esprit du programme :

« Le leadership n'est pas un titre, mais la capacité d'inspirer et de servir. Le changement durable commence par le changement de mentalité. »

Dans la même dynamique, M. Alaya Ouarme, représentant du Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, a salué la qualité du partenariat historique entre le Sénégal et l'ACBF, rappelant que le pays en est membre fondateur depuis 1991. Selon lui, « depuis plus de trois décennies, la Fondation accompagne le Sénégal dans le renforcement de la gouvernance économique et la modernisation de son administration publique ».

Ancien bénéficiaire du programme, M. Ouarme a souligné que le LEAPS constitue un levier stratégique pour la conduite du changement et qu'il s'inscrit pleinement dans les orientations du Plan Sénégal 2050 et de la Stratégie nationale de développement 2025-2029.

Il a félicité les membres de la cohorte sortante pour leur rigueur et encouragé les nouveaux à s'approprier les valeurs de collaboration et d'innovation.

« À travers le LEAPS, nous investissons dans la plus précieuse des ressources : les femmes et les hommes qui font vivre nos institutions. C'est en eux que se joue la transformation durable de nos États. »

La cérémonie s'est conclue sur une note d'engagement et d'espoir. L'ACBF et ses partenaires réaffirment leur détermination à bâtir un leadership africain fondé sur l'éthique, la compétence et la vision.

Comme l'a rappelé M. Rodolphe Bancé, « ensemble, continuons à construire le leadership dont l'Afrique a besoin pour atteindre la prospérité, la résilience et la durabilité. »