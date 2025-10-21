Les hémodialysés de la région de Saint-Louis disent rencontrer d'énormes difficultés pour faire leurs dialyses. Ils font des dizaines voire des centaines de kilomètres pour bénéficier d'une prise en charge ; ce qui, disent-ils, les appauvrissent sans cesse. Ces hémodialysés de Saint-Louis ont lancé, depuis la capitale du Nord, un cri du cœur à l'endroit des hautes autorités de ce pays pour qu'elles leur viennent en aide en ouvrant rapidement un centre de dialyses dans la ville de Saint-Louis pour alléger leurs souffrances.

Elles sont nombreuses, à Saint-Louis, les difficultés que vivent les hémodialysés de la région, à en croire leur président, Banda Sarr, qui alerte et interpelle les autorités étatiques pour une résolution urgente de cette situation longtemps endurée. «Effectivement, les hémodialysés traversent des difficultés extraordinaires ; à la limite, je vais dire des difficultés vraiment insupportables. Et nous continuons toujours à compter sur le nouveau régime qui, très certainement, ne va pas tarder à réagir.

Je vous dis que les hémodialysés de Saint-Louis sont obligés, justement, de partir à Ndioum, à Touba, à Dakar, à Thiès par exemple, pour suivre des séances. Et ils sont très nombreux sur la liste d'attente. Il y en a vraiment qui sont aujourd'hui à la maison et qui n'attendent que le trépas», a déploré Banda Sarr, président de l'Association des hémodialysés de Saint-Louis.

Il trouve vraiment inadmissible ce qu'endurent ces malades d'insuffisance rénales de Saint-Louis. D'où son cri du cœur lancé à l'endroit du Chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, pour qu'ils réagissent au plus vite, tout en espérant qu'ils feront mieux que leurs prédécesseurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«Nous demandons, justement, au nouveau régime de faire vraiment mieux et plus que le régime précédent. Aujourd'hui, nous avions un centre qui est justement fonctionnel, qui se trouve à Bountou Ndour, sur la route de Gandiole. Mais, malheureusement, nous avons assez attendu pour l'ouverture de ce centre, qui est, effectivement, fonctionnel et qui reçoit des patients. Hélas, jusqu'ici encore, les hémodialysés de Saint-Louis deviennent, vraiment, impatients et ça ne s'explique pas du tout, parce que le centre est là-bas depuis plus d'un an mais la dialyse ne fonctionne pas», a regretté M. Sarr.

Cependant il croit ferme qu'une solution sera trouvée par rapport à cette cause. Cela permettra, selon lui, de satisfaire cette vieille doléance des hémodialysés de la région de Saint-Louis, qui ont longtemps souffert de ce problème. «Ça souffre terriblement à Saint-Louis pour les hémodialysés. Pourtant, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a été saisi plusieurs fois, de par son Secrétariat général et autre. Donc, je crois que c'est une chose qui ne peut pas continuer et Saint-Louis» mérite un centre fonctionnel, au grand bonheur de ses malades d'insuffisance rénale, a-t-il conclu.