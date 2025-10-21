Afrique de l'Ouest: 50 ans d'engagement au sein de l'Eglise - Les Oblats du pays et de Guinée-Bissau célèbrent leur jubilé

Les Oblats de Marie Immaculée célèbrent cette année 50 ans de présence au Sénégal et en Guinée-Bissau. Pour marquer l'événement, un jubilé sera ouvert, le 15 novembre prochain à Nguéniène, pour lancer les festivités.

Tout a commencé au Sénégal dans un petit village de l'arrondissement de Séssène, dans le département de Mbour, région de Thiès. Dans le village de Nguéniène, situé entre Thiadiaye et Joal-Fadiouth, les Oblats de Marie Immaculée (OMI) ont décidé d'y démarrer leur ministère en 1976. Portant la bonne nouvelle de Dieu aux fidèles chrétiens et réaffirmant leur mission auprès des plus démunis, ils ont su instaurer une bonne collaboration avec leurs confrères diocésains.

Après 50 ans de présence au Sénégal et en Guinée Bissau, la moisson est devenue abondante grâce à leur dévouement, leur zèle apostolique et leur identité charismatique. Leur témoignage et leur contribution à l'élan évangélisateur sont particulièrement appréciés. Leur action socio-caritative auprès des populations, ainsi que leur collaboration avec d'autres acteurs de l'Évangile, sont largement saluées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«En novembre 1976, les neuf premiers missionnaires oblats, expulsés du Laos (Asie) par le régime communiste de l'époque, arrivèrent au Sénégal, suite à une demande de Mgr Adrien Théodore Sarr, évêque d'alors de Kaolack, et du cardinal Hyacinthe Thiandioum, archevêque métropolitain de Dakar. Ils y furent chaleureusement accueillis et purent y semer l'Évangile», renseigne le Père Jules Joseph Diedhiou Oblat de Marie immaculée.

Et d'ajouter : «aujourd'hui, au sein de la délégation des Oblats du Sénégal-Guinée-Bissau, ils comptent 81 missionnaires oblats, répartis dans 13 communautés apostoliques, 10 missions paroissiales dans 7 diocèses, tant au Sénégal qu'en Guinée-Bissau. Il convient d'y ajouter certains oblats de cette unité en mission Ad Gentes dans d'autres provinces oblates, ainsi que les vocations oblates qui ont connu une floraison notable au cours de la dernière décennie».

Pour la célébration de leurs 50 ans de présence au Sénégal et en Guinée-Bissau, les Oblats de Marie Immaculée font un retour à la paroisse Sainte-Bernadette de Nguéniène, dans l'archidiocèse de Dakar, du 15 au 16 novembre 2025. «Ce n'est pas un choix anodin. Nguéniène représente la porte d'entrée des oblats au Sénégal, l'une de leurs toutes premières missions, symbole vivant des débuts de leur présence apostolique dans le pays» renseigne Père Jules Joseph.

Au cours de cette année, alors que l'Église célèbre son jubilé de l'Espérance, et au seuil de la commémoration du bicentenaire de l'Approbation des Constitutions et Règles de la congrégation des Missionnaires Oblats de Marie, les Oblats du Sénégal et de la Guinée-Bissau s'inscrivent dans la continuité de cette action de grâce.

Avec comme thème «50 ans de présence pour une mission renouvelée dans l'espérance», cette célébration se fera dans l'Esprit de la synodalité et de la mission. «En célébrant l'ouverture solennelle de ce jubilé, les OMI souhaitent rendre grâce au Seigneur pour sa présence fidèle au milieu d'eux et au sein de son peuple.

Cette célébration constitue une invitation au renouveau dans l'espérance et, en même temps, un appel prophétique à davantage de compassion et de charité fraternelle, à une fidélité renouvelée à l'Évangile ainsi qu'aux Constitutions et Règles, et enfin à une persévérance accrue dans la mission, en communion profonde avec les pauvres au multiple visage, raison fondamentale de leur existence».