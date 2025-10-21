Afrique: Industrie sénégalaise - La production bondit de 29,3 % au 2e Trimestre 2025

La production industrielle du Sénégal a bondi de 29,3 % au deuxième trimestre 2025, comparée à la même période de 2024, selon la Note sur les évolutions économiques récentes (Neer) publiée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Cette progression spectaculaire marque une accélération notable du dynamisme industriel national, largement tirée par le démarrage effectif de l'exploitation pétrolière.

L'industrie extractive s'impose comme le principal moteur de cette performance, avec une hausse impressionnante de 101,3 % sur un an. L'Ansd explique cette envolée par l'expansion de l'extraction du pétrole brut et l'amélioration des « autres produits des industries extractives » (+11,4 %).

Source : AnsdLes secteurs de l'électricité, du gaz et de l'eau ont également contribué positivement à la tendance, avec une croissance de 5,3 %, portée notamment par la hausse de la production d'électricité et de gaz (+3,5 %) et du captage et de la distribution de l'eau (+13 %). Les industries environnementales affichent, elles aussi, une légère progression de 1,5 %, grâce à la bonne tenue des activités de collecte et de traitement des déchets.

Cependant, cette embellie est atténuée par le repli des industries manufacturières, dont la production a reculé de 1,7 % sur la période. Ce ralentissement s'explique principalement par la baisse des activités chimiques et pharmaceutiques (-12,7 %), des matériaux minéraux (-6,3 %) et des industries agroalimentaires (-5,5 %).

Sur l'ensemble du premier semestre 2025, la production industrielle sénégalaise affichait une hausse cumulée de 26,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, confirmant la montée en puissance du secteur extractif comme pilier de la croissance économique nationale.