Sénégal: Camp gratuit de chirurgie pédiatrique - 100 enfants souffrant de hernies et d'appendicites à opérer d'ici fin novembre

En vue d'apporter un soutien aux familles défavorisées, l'Ong humanitaire koweïtienne, Direct Aid Society, offre depuis le 10 octobre, pour un coût de 16 millions de francs CFA, des opérations chirurgicales gratuites à 100 enfants souffrant principalement de hernies (65 cas) et d'appendicites (35 cas).

L'hôpital pour enfants de Diamniadio, partenaire de Direct Aid, abrite, depuis ce 10 octobre et jusqu'au 30 novembre, ces interventions. Pour la journée d'hier, Dr Khadimou Rassoul Gueye, chirurgien pédiatrique et coordonnateur du camp de chirurgie, dresse le bilan des opérations de la journée. « Sept malades ont été opérés avec onze gestes réalisés, les procédures ayant débuté vers 8 h 30 pour se terminer vers 13 h, démontrant la cadence soutenue de l'équipe », indique-t-il.

Poursuivant, Dr Gueye souligne que quatre enfants présentaient des pathologies isolées. « Deux présentent des hernies : l'une ombilicale chez une fille de 3 ans, l'autre inguinale chez un garçon de 2 ans. Un nourrisson de 8 mois, de sexe féminin, a bénéficié d'une intervention pour hernie de l'ovaire, qui constitue une semi-urgence chez les filles. Un enfant de 6 ans présentant une hernie inguinale, de sexe masculin, a été opéré », détaille-t-il.

Parlant des pathologies plus complexes, trois cas ont été traités. « Un enfant de 2 ans a nécessité une cure pour une hernie bilatérale (des deux côtés). Un autre enfant de 2 ans a bénéficié de la réalisation simultanée de trois gestes : cure d'une hernie ombilicale, d'une hydrocèle et d'une circoncision », ajoute-t-il. Le chirurgien pédiatrique estime que tous les enfants opérés se portent bien et feront l'objet d'une surveillance jusqu'à leur guérison. Pour la prise en charge, elle est entièrement assurée par l'Ong Direct Aid, incluant l'ensemble des médicaments et des soins post-opératoires.

La directrice de l'hôpital pour enfants de Diamniadio, Ouleymatou Khadija Diagne, affirme que l'objectif de ce camp gratuit de chirurgie pédiatrique est de soulager les familles vulnérables face aux « coûts élevés » des interventions. Ainsi, pour le choix des bénéficiaires, la directrice précise que le personnel médical et paramédical joue un rôle clé. « Ces équipes recrutent les enfants tout au long de l'année, en identifiant les cas qui ne peuvent être pris en charge à cause des difficultés de paiement des parents. Dès que l'ONG est prête, les listes sont établies, les parents contactés et les interventions réalisées rapidement », explique-t-elle.

La directrice a salué la dynamique de ce partenariat avec l'Ong koweïtienne. « Depuis 2019, l'Ong a pris en charge plus de 789 enfants et a injecté plus d'une centaine de millions dans notre budget, et cela soulage beaucoup l'hôpital », se réjouit-elle.