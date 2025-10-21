Cote d'Ivoire: Admis aux concours administratifs 2025 - Une phase exceptionnelle de dépôt des dossiers de candidature s'ouvre le 3 novembre

Une phase exceptionnelle de visite médicale, de choix de concours et de réception des dossiers de candidature se tiendra du lundi 3 au vendredi 14 novembre 2025, pour les candidats déclarés admis aux concours administratifs au titre de l'année 2025.

L'information a été donnée par le directeur général de la Fonction publique, Soro Gninagafol, à travers un communiqué en date du lundi 20 octobre 2025. « Passé ce délai, aucun dossier de candidature ne sera reçu », prévient le communiqué.

Selon cette note, la visite médicale, le choix des concours et la réception des dossiers de candidature se feront à l'École de police d'Abidjan et au Lycée professionnel sectoriel agro-industriel et maintenance de Yopougon.

À noter qu'initialement, ces phases s'étaient déroulées à partir du lundi 22 septembre et s'étaient achevées le vendredi 17 octobre 2025.