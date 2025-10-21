Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Les femmes du Rhdp assurent leur candidat d'une victoire éclatante

21 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

Le porte-flambeau des houphouëtistes a exhorté les forces féminines de son parti et l'ensemble des Ivoiriens à prendre d'assaut les bureaux de vote, ce samedi 25 octobre.

La victoire sans ambages au premier tour. C'est la consigne donnée, le dimanche 19 octobre, aux femmes par le candidat du Rhdp, Alassane Ouattara, au stade Félix Houphouët-Boigny. « Je veux que vous alliez voter massivement, le samedi 25 octobre, pour une victoire au premier tour. Je compte sur vous », a-t-il insisté auprès de la foule.

Alassane Ouattara a soutenu que les femmes ont toujours pris une part active à ses succès depuis la conquête jusqu'à la gestion du pouvoir par le Rhdp.

Dans cette dynamique, il est conscient de la puissance et de la force de mobilisation de celles-ci pour sa cause. Il a confié que sa victoire prochaine à cette bataille électorale, au delà de son caractère évident, doit renforcer l'assise de son parti et le choix des Ivoiriens de le voir rester aux affaires durant encore 5 ans, à travers un taux de participation très élevé.

Le Président de la République sortant a rendu hommage à la grande chancelière honoraire, Henriette Dagri Diabaté, pour son combat et son parcours politique à ses côtés.

Kandia Camara, directrice nationale associée chargée des femmes, a, pour sa part, rassuré M. Ouattara de la détermination à le porter à la tête de la Côte d'Ivoire, le 25 octobre. « Les femmes sont là pour vous. Vous pouvez compter sur nous, monsieur le Président », a-t-elle déclaré.

La porte-parole des femmes, Dogrou Stéphanie, lui a donné la même assurance.

