Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Jean-Louis Billon - « Sans une vraie réconciliation, la Côte d'Ivoire restera fragile »

Sur le plateau de la Rti 1, le candidat a exposé sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et forte, où chaque citoyen retrouve sa place et sa dignité.

Invité de l'émission « Face aux électeurs », animée par Hamza Diaby sur la Rti 1, le candidat de la liste Code, Jean-Louis Billon, a émis le vœu d'offrir une véritable réconciliation nationale aux Ivoiriens s'il venait à être président.

Pour lui, la Côte d'Ivoire a trop longtemps mis de côté ce chantier essentiel. « On est sorti de la crise, mais on a fait comme si rien ne s'était passé », a-t-il regretté, rappelant que le rapport de la Commission dialogue, vérité et réconciliation (Cdvr) est resté dans les tiroirs.

S'il est élu président, sa première décision sera d'engager un processus de réconciliation ouvert et inclusif. « Je ferai revenir tous ceux qui sont en exil, contraints ou craintifs, pour qu'ensemble, nous parlions et pansions nos blessures », a-t-il promis. Car, selon lui, une nation ne peut être forte que lorsqu'elle a surmonté ses douleurs et réparé ses injustices.

Le candidat du Code estime qu'il faut reconnaître les souffrances, évaluer les pertes et, dans la mesure du possible, compenser celles qui peuvent l'être. « On ne peut pas ramener les vies perdues, mais on peut dédommager ceux qui ont tout perdu », a-t-il insisté, évoquant ses propres pertes lors de la crise ivoirienne.

Pour Jean-Louis Billon, il s'agit d'un impératif moral et politique. « Tant que nous ne faisons pas ce travail, notre cohésion restera fragile », a-t-il martelé.

Son engagement est donc clair, il s'agit de construire une Côte d'Ivoire apaisée, où la vérité et la justice fondent l'unité nationale. « C'est à ce prix, conclut-il, que nous bâtirons un pays plus fort, plus juste et vraiment réconcilié. »