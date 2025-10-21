Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Henriette Lagou veut créer une banque pour les femmes

La candidate du Gp-Paix a animé, le dimanche 19 octobre, un rassemblement dans la ville de Korhogo.

Une banque créée par les femmes et destinée à contribuer fortement à l'autonomisation de la femme. Telle est l'une des propositions phares faite par Henriette Lagou, candidate du Gp-Paix. C'était au cours du meeting qu'elle a tenu, le 19 octobre, à Korhogo, à l'espace public du quartier Cocody.

« J'ai des projets importants. Parmi ces projets figure en bonne place une grande banque qui s'occupera du financement des projets des femmes », a-t-elle révélé, sous un tonnerre d'applaudissements.

Spécialiste de la protection sociale, la candidate au poste de Président de la République a expliqué qu'il s'agit de protéger au mieux la femme, car elle fait partie des personnes « vulnérables » de la société.

En plus, cet établissement, s'il venait à voir le jour, permettra de participer à la lutte contre la pauvreté, surtout la pauvreté en milieu rural où se trouve une grande masse de la population féminine.

Face aux femmes de Korhogo, Henriette Lagou a déballé également, une mécanisation du secteur agricole. Avec l'utilisation, notamment de machines agricoles modernes. Elle a affirmé qu'elle entend procéder à une distribution « très équitable » de la richesse du pays.

Hommes, femmes et jeunes se sont fortement mobilisés pour la candidature de Henriette Lagou. Ils veulent mettre tout en oeuvre pour son élection au soir du 25 octobre.