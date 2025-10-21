Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Simone Gbagbo pour une renaissance économique de la Côte d'Ivoire

21 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

La candidate du Mgc prône une industrialisation portée par un partenariat stratégique Etat-secteur privé.

Simone Gbagbo pour une industrialisation portée par un partenariat stratégique État-secteur privé.

Face aux défis économiques, sociaux et environnementaux de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, candidate à la présidentielle pour le compte du Mouvement des générations capables (Mgc), a partagé cette vision avec le patronat ivoirien, le 20 octobre, à la Maison de l'entreprise, au Plateau, dans le cadre de la tribune « Face au patronat ». C'est une plateforme dédiée aux candidats à la présidentielle.

En ébauchant les principales articulations de son programme, elle a indiqué que sa vision est celle d'une Côte d'Ivoire réconciliée, transformée et souveraine où chaque produit du sol, du sous-sol et des eaux sera transformé sur place avant toute exportation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon elle, cela sera possible grâce aux réformes fiscales qu'elle va proposer. Ce sont, entre autres, la simplification, l'équité, l'incitation à la compétitivité et la lutte contre la corruption.

Elle compte également mettre l'accent sur l'amélioration du climat des affaires. Cela, par des réformes administratives, l'attractivité nationale, la promotion et la projection des entreprises nationales.

« Pour y arriver, il faut miser sur la croissance, l'innovation et la souveraineté économique ainsi que l'accompagnement des Pme/Pmi qui passe par le financement, la formation, la digitalisation et l'appui administratif », a soutenu Simone Gbagbo.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.