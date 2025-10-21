Togo: Braquage en plein jour à Lomé

Un braquage spectaculaire s'est produit mardi en pleine journée sur le boulevard du Haho, à Lomé.

Des individus armés ont attaqué un véhicule 4x4 de type Prado, emportant avec eux une importante somme d'argent.

Selon des témoins présents sur les lieux, les assaillants ont ouvert le feu sur le véhicule, visant à la fois les occupants et les pneus. Une fois la voiture immobilisée, ils se sont rapidement emparés de deux mallettes avant de prendre la fuite.

La Police est intervenue peu après les faits, mais les braqueurs avaient eu le temps fée prendre la fuite. Une vaste opération de ratissage a été lancée.

Les braqueurs devaient disposer d'informations précises sur la nature du chargement.