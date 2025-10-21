Sénégal: L'économie favorise-t-elle les inégalités ?

Les temps sont durs. Dans un contexte d'inégalités croissantes, les dirigeants politiques de nombreux pays réduisent les programmes et les services qui bénéficient aux pauvres, tout en attisant la peur et la colère à l'égard des migrants et des réfugiés.

Leurs nobles intentions - préserver la liberté individuelle, promouvoir la prospérité et protéger les citoyens - ne sont souvent qu'une feuille de vigne pour un programme politique destiné à les enrichir, eux et leurs riches acolytes.

Cette détérioration de la pratique politique peut être attribuée à de nombreuses causes. L'une des plus importantes peut être trouvée dans la détérioration de la pratique de l'économie.

L'économie est souvent décrite comme une discipline scientifique, qui étudie des propositions "si-alors" sans référence à la morale et aux valeurs. Mais les résultats scientifiques affectent nos valeurs et nos jugements normatifs, et les revendications d'"objectivité scientifique" peuvent être utilisées pour rationaliser des actions qui heurtent nos sensibilités morales. En fait, la logique de l'économie dominante - en particulier l'idéologie néolibérale longtemps dominante, qui met l'accent sur la croissance, l'efficacité et la liberté du marché - a souvent justifié et même encouragé la cupidité, l'exploitation et l'inégalité extrême.

Il se pourrait bien que cela fasse partie intégrante de la discipline. Une étude réalisée en 2012 sur la base de l'"approche par les capacités" du lauréat du prix Nobel d'économie Amartya Sen - un cadre d'évaluation des accords économiques qui met l'accent sur la capacité des personnes à mener le type de vie qu'elles apprécient, et pas seulement sur la richesse matérielle - a révélé que certaines approches éducatives peuvent contribuer à rendre les gens plus attentionnés et plus coopératifs.

Mais d 'autres études indiquent que les étudiants en économie ont tendance à se comporter de manière plus égoïste que les autres, ce qui montre que l'économie, telle qu'elle est enseignée, pourrait bien promouvoir l'égoïsme comme un principe éthique normal, voire souhaitable.

Le problème, selon un autre économiste lauréat du prix Nobel, le regretté Kenneth Arrow, dans un article relativement peu connu publié en 1978, est que le "modèle de laissez-faire d'intérêt personnel total" envisagé par l'économie néoclassique "ne survivrait pas dix minutes" dans un "monde d'une quelconque complexité". Les marchés ne peuvent fonctionner que si les acteurs économiques, même "les entreprises et les individus concurrents", honorent de manière fiable les "obligations réciproques". En d'autres termes, ils dépendent de la confiance et de la coopération.

Arrow a également remis en question la tendance du courant économique dominant à traiter la liberté et l'égalité comme contradictoires. Selon la logique néolibérale, toute inégalité est naturelle et juste, et donc toute intervention visant à la réduire érode la liberté : on récolte ce que l'on sème. Si vous êtes très riche, vous devez l'avoir mérité, par exemple en travaillant dur ou en faisant preuve d'innovation, et vous devriez être "libre" de profiter du fruit de vos contributions.

Mais, comme l'a souligné Arrow, lorsque "quelques-uns" prennent les "décisions majeures dont dépend le bien-être de l'humanité", ils le font "dans leur propre intérêt". Selon lui, la liberté et l'égalité sont "presque identiques" dans "de nombreux contextes".

Les actions qui sapent l'égalité - telles que les grèves et les "formes plus subtiles de pression économique" - entraînent une "forte restriction de la liberté des travailleurs", et "l'absorption de l'économie par une petite élite" implique que "la démocratie formelle et la liberté" sont un "simulacre". En fin de compte, écrit Arrow, "les institutions qui conduisent à des inégalités flagrantes sont des affronts à l'égale dignité des êtres humains".

Le philosophe Isaiah Berlin l'a exprimé de manière succincte : "la liberté des loups a souvent signifié la mort des brebis". Cette mise en garde est particulièrement pertinente aujourd'hui, alors que les "loups" disposent d'énormes ressources à canaliser vers les dirigeants politiques et les causes de leur choix, ainsi que d'outils numériques sans précédent pour influencer l'opinion publique. Comme l'a fait remarquer un autre lauréat du prix Nobel d'économie, Joseph E. Stiglitz, le principe "une personne, un vote" a cédé la place au principe "un dollar, un vote".

Mais la focalisation excessive sur l'intérêt économique personnel n'est qu'une partie du problème. Un nationalisme virulent contribue également à l'augmentation des inégalités.

Il fut un temps où l'État-nation était une institution vitale pour l'organisation de la vie économique, et où la fierté nationale avait un rôle à jouer pour soutenir le progrès. Mais dans notre monde globalisé, les flux transfrontaliers de personnes, de biens et de capitaux sont à la fois inéluctables et d'importants moteurs de prospérité, notamment pour les quelques plus riches. Dans le même temps, les super-riches et les puissants politiques attisent souvent cyniquement le nationalisme pour promouvoir leurs intérêts.

C'est une formule qui a fait ses preuves : les personnes qui mènent des guerres pour défendre la "nation" ne se mobiliseront pas contre l'inégalité des richesses ou du pouvoir et pourraient même l'accroître.

La fierté nationale est une relique du passé. L'heure est à la coopération mondiale sur des objectifs collectifs, qu'il s'agisse d'accords commerciaux mutuellement bénéfiques ou d'actions climatiques justes et inclusives. Mais il ne sera pas facile d'y parvenir : à l'instar des marchés qui fonctionnent, l'action multilatérale sur les défis communs dépend de la confiance et de la coopération.

Le jeu de la chasse au cerf du philosophe français Jean-Jacques Rousseau illustre ce défi. Si deux chasseurs chassent chacun un lièvre, la récompense est faible mais certaine. S'ils choisissent de chasser un cerf ensemble, ils ont beaucoup plus à gagner, mais seulement s'ils peuvent compter l'un sur l'autre pour faire leur part, sinon ils n'ont rien. De même, en renforçant la foi dans la coopération, des organisations multilatérales comme l'Organisation internationale du travail et la Cour internationale de justice peuvent aider les pays à obtenir plus qu'ils ne pourraient jamais obtenir seuls.

Mais le renforcement de ces institutions et d'autres institutions de coopération exigera que nous réétalonnions notre boussole morale. Plutôt que de considérer comme "rationnelle" une focalisation exclusive sur l'intérêt personnel, ou de limiter notre compassion à ceux qui nous ressemblent, qui ont la même voix ou qui prient comme nous, nous devons accorder plus de valeur à l'humanité qu'à la nationalité..

Kaushik Basu, ancien économiste en chef de la Banque mondiale et conseiller économique en chef du gouvernement indien, est professeur d'économie à l'université Cornell et chercheur principal non résident à la Brookings Institution.