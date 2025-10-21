Afrique: Chiffre d'affaires dans l'industrie - L'Ansd note un relèvement de 23,6% au 2e trimestre 2025

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires dans l'industrie se relève de 23,6%, comparativement à celui du même trimestre de 2024, sous l'effet de l'amélioration de celui des industries extractives (+69,5%), et dans une moindre mesure, des industries manufacturières (+5,4%), de production d'électricité, de gaz et d'eau (+4,8%), et environnementales (+1,5%).

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), de même, sur les deux premiers trimestres de 2025, le chiffre d'affaires dans l'industrie s'améliore de 22,7%, en comparaison à celui de la même période de 2024. Par ailleurs, le chiffre d'affaires dans l'industrie, hors égrenage de coton et hors extraction d'hydrocarbure, progresse de 8,0% en variation annuelle et de 6,4% en cumul sur les deux premiers trimestres de 2025.

Relativement à celui de la période correspondante de 2024, le chiffre d'affaires dans les industries extractives s'améliore de 69,5% au deuxième trimestre 2025, principalement en raison du démarrage de l'extraction du pétrole au Sénégal et à l'accroissement du chiffre d'affaires des minerais métalliques (+65,7%).

Toutefois, le chiffre d'affaires des autres produits des industries extractives recule de 34,1% sur la période sous revue. Sur les deux premiers trimestres de 2025, le chiffre d'affaires dans les industries extractives s'accroît également de 75,6%, comparativement à celui de la période correspondante de 2024.

De même, le chiffre d'affaires des industries de production d'électricité, de gaz et d'eau (+4,8%) se bonifie également sur la période. Cette évolution est attribuable à la hausse des ventes d'eau (+11,7%) et d'électricité et de gaz (+3,5%). De même, sur le premier semestre 2025, le chiffre d'affaires dans les industries de production d'électricité, de gaz et d'eau progresse de 2,7%, comparativement à celui de la période correspondante de 2024.

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de l'industrie manufacturière s'accroît de 5,4% en variation annuelle sous l'effet, particulièrement, de la progression des ventes des produits métallurgiques et de fonderie (+50,8%), du papier et carton, des travaux d'impression et de reproduction d'enregistrement (+25,6%), et dans une moindre mesure, des produits agro-alimentaires (+7,7%).

Toutefois, cette performance de l'industrie manufacturière a été amoindrie par la réduction du chiffre d'affaires des industries chimiques et pharmaceutiques (-7,4%) et de fabrication des matériaux minéraux (-10,8%). En cumul sur le premier semestre 2025, le chiffre d'affaires dans les industries manufacturières se relève de 1,4%, comparativement à celui de la période correspondante de 2024.

S'agissant du chiffre d'affaires des industries environnementales, il se rehausse de 1,5%, comparé au trimestre correspondant de l'année précédente. Cette évolution est en relation avec l'augmentation du chiffre d'affaires des activités de traitement et d'élimination des déchets (+1,5%) contrebalancée par celle de collecte des eaux usées et boues (-15,7%) sur la période sous revue.

Sur les deux premiers trimestres de 2025, le chiffre d'affaires des industries environnementales se relève de 10,5%, comparativement à celui de la période correspondante de 2024. Enfin, en ce qui concerne l'activité d'égrenage de coton, l'Ansd informe qu'une diminution de 0,6% du chiffre d'affaires est enregistrée au deuxième trimestre 2025 par rapport à la même période de 2024, principalement en raison de la baisse des ventes de coton. En revanche, en cumul sur les deux premiers trimestres de 2025, le chiffre d'affaires