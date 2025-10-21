Afrique: Chiffre d'affaires dans l'industrie - L'Ansd note un relèvement de 23,6% au 2e trimestre 2025

21 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires dans l'industrie se relève de 23,6%, comparativement à celui du même trimestre de 2024, sous l'effet de l'amélioration de celui des industries extractives (+69,5%), et dans une moindre mesure, des industries manufacturières (+5,4%), de production d'électricité, de gaz et d'eau (+4,8%), et environnementales (+1,5%).

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), de même, sur les deux premiers trimestres de 2025, le chiffre d'affaires dans l'industrie s'améliore de 22,7%, en comparaison à celui de la même période de 2024. Par ailleurs, le chiffre d'affaires dans l'industrie, hors égrenage de coton et hors extraction d'hydrocarbure, progresse de 8,0% en variation annuelle et de 6,4% en cumul sur les deux premiers trimestres de 2025.

Relativement à celui de la période correspondante de 2024, le chiffre d'affaires dans les industries extractives s'améliore de 69,5% au deuxième trimestre 2025, principalement en raison du démarrage de l'extraction du pétrole au Sénégal et à l'accroissement du chiffre d'affaires des minerais métalliques (+65,7%).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toutefois, le chiffre d'affaires des autres produits des industries extractives recule de 34,1% sur la période sous revue. Sur les deux premiers trimestres de 2025, le chiffre d'affaires dans les industries extractives s'accroît également de 75,6%, comparativement à celui de la période correspondante de 2024.

De même, le chiffre d'affaires des industries de production d'électricité, de gaz et d'eau (+4,8%) se bonifie également sur la période. Cette évolution est attribuable à la hausse des ventes d'eau (+11,7%) et d'électricité et de gaz (+3,5%). De même, sur le premier semestre 2025, le chiffre d'affaires dans les industries de production d'électricité, de gaz et d'eau progresse de 2,7%, comparativement à celui de la période correspondante de 2024.

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de l'industrie manufacturière s'accroît de 5,4% en variation annuelle sous l'effet, particulièrement, de la progression des ventes des produits métallurgiques et de fonderie (+50,8%), du papier et carton, des travaux d'impression et de reproduction d'enregistrement (+25,6%), et dans une moindre mesure, des produits agro-alimentaires (+7,7%).

Toutefois, cette performance de l'industrie manufacturière a été amoindrie par la réduction du chiffre d'affaires des industries chimiques et pharmaceutiques (-7,4%) et de fabrication des matériaux minéraux (-10,8%). En cumul sur le premier semestre 2025, le chiffre d'affaires dans les industries manufacturières se relève de 1,4%, comparativement à celui de la période correspondante de 2024.

S'agissant du chiffre d'affaires des industries environnementales, il se rehausse de 1,5%, comparé au trimestre correspondant de l'année précédente. Cette évolution est en relation avec l'augmentation du chiffre d'affaires des activités de traitement et d'élimination des déchets (+1,5%) contrebalancée par celle de collecte des eaux usées et boues (-15,7%) sur la période sous revue.

Sur les deux premiers trimestres de 2025, le chiffre d'affaires des industries environnementales se relève de 10,5%, comparativement à celui de la période correspondante de 2024. Enfin, en ce qui concerne l'activité d'égrenage de coton, l'Ansd informe qu'une diminution de 0,6% du chiffre d'affaires est enregistrée au deuxième trimestre 2025 par rapport à la même période de 2024, principalement en raison de la baisse des ventes de coton. En revanche, en cumul sur les deux premiers trimestres de 2025, le chiffre d'affaires

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.