Sénégal: Madiambal Diagne tombe en France !

Sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par le collègue des juges d'instruction du Pool judiciaire financier, le journaliste Madiambal Diagne a été arrêté mardi en France, plus précisément dans les Yvelines, à l'ouest de Paris. L'information a été confirmée par l'un de ses avocats, contacté par Le Soleil. M. Diagne doit être présenté au parquet général, qui saisira ensuite la chambre de l'instruction.

Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur publié le vendredi 26 septembre, les autorités sénégalaises ont délivré un mandat d'arrêt international contre le patron du groupe de presse Avenir Communication, éditeur du journal Le Quotidien, qui a quitté le pays malgré une interdiction formelle de sortie du territoire.

M. Diagne était convoqué par la Division des investigations criminelles (Dic) dans le cadre d'une enquête portant sur de présumées transactions financières suspectes. Son nom apparaît dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), un organe relevant du ministère des Finances. Cependant, le journaliste ne s'est pas présenté aux enquêteurs et était depuis lors introuvable.

Le mandat d'arrêt s'appuie sur une information judiciaire ouverte contre M. Diagne et plusieurs autres personnes, pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux en bande organisée, utilisation de facilités liées à l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi que pour complicité de ces infractions. Cette procédure fait suite à un rapport de la Centif daté du 27 novembre 2020, publié sous l'ancien régime, dans le cadre de l'affaire Ellipse Project Ltd, dans laquelle son épouse et ses deux fils sont actuellement incarcérés.

Le ministère de l'Intérieur précise dans son communiqué : « Madiambal Diagne, pourtant sous le coup d'un avis de recherche, d'une interdiction de sortie du territoire et d'un ordre d'interpellation, a réussi à quitter le pays dans des circonstances encore non élucidées. » Cette sortie du territoire, en dépit des restrictions, a suscité de vives réactions et de nombreuses interrogations au Sénégal.

Quelques jours plus tard, Interpol, dont le secrétariat général est basé à Lyon (France), a validé la demande d'arrestation émise par les autorités sénégalaises via le Bureau central national (BCN) logé au sein de la Direction de la police judiciaire (DPJ). Cette décision intervient en exécution du mandat d'arrêt international délivré le 26 septembre 2025 par le président du collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier.

Suite à cette affaire, les chefs de la Division des investigations criminelles et du commissariat spécial de l'aéroport international Blaise Diagne ont été relevés de leurs fonctions à titre conservatoire, selon le même communiqué.

Dans une publication sur X (anciennement Twitter) Madiambal Diagne a confirmé sa présence en France assurant qu'il reviendrait « dans quelques jours pour faire face à mes responsabilités. »