Afrique Centrale: RDC-Rwanda - Double séquence diplomatique entre Washington et Doha sur la sécurité dans l'Est

Les délégations de la RDC et du Rwanda se retrouvent ces 21 et 22 octobre à Washington. C'est la troisième session du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, mis en place dans le cadre de l'accord de paix signé le 27 juin dernier entre Kinshasa et Kigali, sous l'égide des États-Unis. Sur place, les deux délégations vont évaluer la mise en oeuvre des premières étapes du Conops, le concept des opérations. Elles vont aussi examiner la campagne lancée par Kinshasa, une campagne qui appelle les FDLR à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la Monusco.

Selon plusieurs sources, aucune reddition n'a encore été enregistrée depuis le lancement de la campagne visant les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Mais la campagne de sensibilisation se poursuit, affirme l'état-major de l'armée congolaise, joint par RFI.

Selon la même source, une instruction a été donnée aux commandants des FARDC déployés dans l'est du pays. L'armée précise toutefois qu'aucune action n'est possible dans les zones sous contrôle de l'AFC/M23.

Une rencontre entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23

À Washington, les discussions doivent aussi porter sur les attentes de Kinshasa, qui réclame à Kigali un geste concernant la levée de ses mesures dites « de défense ». Les deux délégations sont également invitées à présenter leurs propositions sur le calendrier d'éventuelles opérations contraignantes contre les FDLR, si ces dernières refusent de se rendre.

Et pendant que ces échanges se tiennent à Washington, une autre rencontre est annoncée ce mardi 21 octobre entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23, selon le calendrier adopté dans le cadre du Mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu du processus de Doha. Mais jusqu'à présent, aucune source n'a confirmé la tenue de cette réunion, ni un éventuel report.

Pour rappel, ce mécanisme réunit, en plus des représentants du gouvernement de la RDC et de l'AFC/M23, des délégués de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis, présents en qualité d'observateurs. S'y ajoutent un représentant de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, ainsi que la Monusco, chargée de la logistique de cette mission de vérification.