Guinée Equatoriale: Le vice-président accuse la France de déstabilisation

Sur X, le vice-président de la Guinée équatoriale Teodoro Nguema Obiang Mangue accuse Paris de « tentatives visant à saper la paix » dans son pays.

Le vice-président de la Guinée équatoriale Teodoro Nguema Obiang Mangue s'indigne. Alfredo Okenve, une figure emblématique de la société civile équato-guinéenne exilée en Espagne et militant contre la corruption et les violations des droits humains dans son pays, a été nommé samedi 18 octobre au prix franco-allemand des droits de l'homme, une distinction remise par les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Une nomination inacceptable pour Teodoro Nguema Obiang, qui s'en est plaint sur le réseau social X.

Le militant Alfredo Okenve est perçu comme un « traître » par le pouvoir. Le vice-président accuse la France de récompenser les « instigateurs de haine » et va plus loin : dans un second post, il dénonce une « politique de harcèlement systématique » menée par la France pour « déstabiliser » la Guinée équatoriale.

Ces accusations interviennent alors que les relations sont tendues entre les deux pays depuis l'affaire des biens mal acquis, à propos d'un immeuble parisien estimé à 100 millions d'euros et saisi par la France. Depuis, la pilule ne passe pas pour Teodoro Nguema Obiang Mangue. Lui-même fait toujours face à des poursuites judiciaires aux États-Unis, au Brésil ou encore en Afrique du Sud pour corruption et blanchiment d'argent.