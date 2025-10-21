communiqué de presse

La Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union Africaine (UA) annoncent l'arrivée, le 02 octobre 2025, de leur Mission conjointe d'observation électorale pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 en République de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette Mission conjointe est d'observer la campagne électorale, le processus de vote ainsi que le dépouillement le jour du scrutin. La Mission restera en Côte d'Ivoire jusqu'au 02 novembre 2025.

À l'invitation des autorités ivoiriennes, le Président de la CEDEAO, S.E. Omar Alieu Touray, et le Président de la Commission de l'UA, S.E. Mahamoud Ali Youssouf, ont déployé une Mission conjointe d'observation électorale en République de Côte d'Ivoire. La Mission conjointe est composée de 251 observateurs de court terme, dont 187 de la CEDEAO et 66 de l'UA, représentant la diversité géographique et institutionnelle du continent. Les observateurs proviennent de 28 pays africains et sont des experts en administration électorale, genre, gestion des conflits, sécurité, questions juridiques et constitutionnelles, ainsi que des médias.

La Mission conjointe est dirigée par S.E. le Professeur Oluyemi Oluleki Osinbajo, ancien Vice-Président de la République Fédérale du Nigeria, avec l'appui de S.E. Baboucar Blaise Jagne, ancien Ministre des Affaires étrangères de la République de Gambie, et de S.E. Mahamat Saleh Annadif, ancien Ministre des Affaires étrangères de la République du Tchad.

La mission est également renforcée par la présence du Commissaire de la CEDEAO aux Affaires politiques, Paix et Sécurité, S.E. l'Ambassadeur Abdel-Fatau Musah, du Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, Paix et Sécurité, S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, du Président du Panel des Sages de l'UA, le Professeur Babacar Kanté, ainsi que de l'Ambassadeur Babacar Carlos Mbaye, membre du Conseil des Sages de la CEDEAO.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le mandat de la Mission conjointe s'appuie sur divers instruments de la CEDEAO et de l'UA relatifs aux élections démocratiques, ainsi que sur les principes internationaux régissant les missions d'observation et de suivi des élections.

Dans le cadre de son mandat, la mission rencontrera les autorités ivoiriennes, les acteurs politiques, les organes de gestion des élections, ainsi que les différentes parties prenantes et candidats engagés dans le processus électoral de l'élection présidentielle.

À l'issue de ses observations, la Mission conjointe rendra publique sa Déclaration Préliminaire le 27 octobre 2025, à 14h00, à l'Hôtel Noom, à Abidjan.

Fait à Abidjan le 20 octobre 2025

Pour la Mission,

SEM. le Professeur Oluyemi Oluleki Osinbajo

Chef de Mission.

Pour toute autre information, veuillez contacter

M. Serigne Mamadou Ka, Chef par interim de la Division d'Assistance Electorale,

Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité, Commission de la CEDEAO

Courriel : ska@ecowas.int

Mme Karine Kakasi Siaba | Coordinatrice a.i, Unité Démocratie et Élections

Courriel : KakasiK@africanunion.org

Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité | Commission de l'Union africaine

Pour toute information concernant les médias, veuillez contacter

M. Harouna Hamidou Mayaki, Direction de la Communication, Commission de la CEDEAO

Courriel : hmayaki@ecowas.int

M. Paschal Chem-Langhee | Coordonnateur a.i, Communication

Courriel : chem-langheep@africanunion.org

Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité | Commission de l'Union africaine