Congo-Brazzaville: SNPC - Des grands défis à relever par la direction générale

Reconduit pour un nouveau mandat de cinq ans, le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), Maixent Raoul Ominga, a fait, le 20 octobre à Brazzaville, une communication témoignant sa gratitude au chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, pour sa confiance renouvelée. Après avoir dressé un bilan positif de ses deux premiers mandats, le manager a décliné quelques défis que la SNPC s'attellera à relever courant ce mandat.

Conscient de ce que l'entreprise qu'il dirige joue un rôle essentiel dans le développement socio-économique du Congo, Maixent Raoul Ominga vient avec un canevas de travail bien arrêté, composé des sept objectifs. Pour les atteindre, le directeur général de la SNPC procédera sous peu à la mise en place d'une équipe stratégique de fait, qui lui permettra de relever les sept défis arrêtés.

Il s'agira, en premier, de consolider les acquis par le renforcement des capacités professionnelles du personnel, à travers des formations ciblées et continues, en prenant en compte la question du genre dans les futures nominations. L'objectif est de rendre le groupe SNPC plus performant que jamais.

Pour son deuxième défi, l'opérateur historique pétrolier congolais mettra aussi un accent particulier sur la valorisation de l'ensemble des hydrocarbures congolaises, avec l'appui des partenaires, même si la SNPC continue de réaliser des bonnes performances.

Aussi, le groupe va s'atteler à renforcer son contrôle interne pour plus d'efficacité. « Un de nos défis de ce mandat consistera à renforcer notre dispositif du contrôle interne avec l'usage du nouveau logiciel, tout en améliorant les procédures d'arrêter les comptes, l'audit et le contrôle de gestion. Le but de cette réforme est de permettre à la SNPC de se digitaliser comme les autres grandes entreprises pétrolières à travers le monde. L'un de nos chantiers consistera à mettre en un seul endroit tout ce qui est contrat pétrolier », a précisé Maixent Raoul Ominga.

Parlant des activités avales, notamment de la distribution des hydrocarbures, le groupe SNPC tient à donner, courant ce mandat, une réponse idoine à la crise du carburant qui perdure.

Parmi les actions à mener pour rendre disponibles les produits finis d'hydrocarbures, le directeur général du groupe SNPC compte travailler avec les forces de l'ordre, notamment la police et la gendarmerie afin de mettre fin à la vente illicite du carburant par les tiers mal intentionnés.

« Les questions d'aval pétrolier ayant de grands enjeux dans notre vie quotidienne, nous tenons à y apporter une réponse idoine. Et si nous travaillons en autarcie, nous continuerons à observer des pénuries, mais si nous collaborons avec la police et la gendarmerie, nous parviendrons à contenir le déficit en carburant. Parce qu'il y a des gens qui sortent parfois quinze camions de carburant, sans qu'ils alimentent les stations-service, ils le vendent plutôt au niveau des frontières, cela est un crime », a souligné le directeur général.

Au nombre des défis à relever, la SNPC doit aussi avoir des filiales à la hauteur de son ambition. La réforme est en cours et les agents seront prioritaires en rapport avec le Conseil d'administration.

Faisant le bilan du programme « Performances 2025 » mis en place pour améliorer la gouvernance de l'entreprise, Maixent Raoul Ominga a indiqué qu'il a été une réussite, au regard des résultats obtenus. Il a permis, selon lui, à la SNPC d'obtenir des résultats satisfaisants, ayant permis au groupe de réaliser des avancées majeures et notables.

Pour porter à nouveau le groupe plus haut que jamais, il a invité l'ensemble du personnel à travailler durement et avec objectif.