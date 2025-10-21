Congo-Brazzaville: Gymnastique rythmique - Le pays participera à l'Open international de Beijing

La ville de Beijing, en Chine, abritera du 10 au 16 novembre l'Open international de gymnastique rythmique et la coupe internationale de gymnastique rythmique de Sky, compétitions auxquelles participeront pour la première fois des gymnastes congolais grâce à l'Académie de gymnastique russe.

Le Congo sera représenté à la fête internationale de la gymnastique rythmique par deux athlètes: Davina Nkenko Sita et Céleste Malanda Mayinga. C'est le fuit de la collaboration sportive étroite entre la Fédération congolaise de gymnastique et la Fondation Sky Grâce d'Alina Kabaeva, la championne olympique russe.

Pour ce faire, les gymnastes congolaises ont quitté Brazzaville depuis 18 octobre pour la Russie, plus exactement à Sotchi en vue de participer à un camp d'entraînement de haut niveau pendant trois semaines avant de rallier Beijing.

« Cette compétition internationale qui vient à point nommé permettra au Congo de s'illustrer sur le plan international. Aller se préparer à Sotchi est de très bon augure pour nous car Sky Grâce est la plus grande académie du monde en gymnastique rythmique. Il y a sur place le matériel approprié d'entraînement et les compétences requises en matière de coaching », a commenté Céleste Malanda Mayinga .

Alina Kabaeva, un modèle à suivre pour les gymnastes congolaises

Depuis quelques années, la championne olympique russe offre des opportunités de stages et de formations totalement à la charge de sa Fondation au Congo. Aussi, la Fondation Africa Centrum que dirige le consul honoraire du Congo à Saint Petersbourg, Jocelyn Patrick Mandzela, oeuvre sans relâche pour l'éclosion de la gymnastique congolaise.

« C'est une nouvelle page qui va s'ouvrir pour la gymnastique rythmique congolaise qui n'a pas encore fait ses preuves sur la scène internationale mais qui va goûter le haut niveau à travers cette première expérience», affirme le directeur technique national de la Fédération congolaise de gymnastique.

Un vrai défi tout aussi à relever pour Davina Nkenko Sita qui n'a que dix ans et qui a déjà remporté plusieurs médailles dans sa catégorie sur le plan national. La toute dernière médaille glanée par cette future championne était le 28 septembre dernier lors de la deuxième édition du tournoi de reconnaissance à Alina Kabaeva.