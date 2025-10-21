Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Un protocole d'entente en faveur de l'autonomisation des femmes

La présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneures d'Afrique centrale (Fofe-Ac), Jacqueline Tientcheu, et le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire, Didier Sylvestre Mavouenzela, ont signé récemment un protocole d'entente en faveur de l'autonomisation des femmes par l'innovation et l'entrepreneuriat.

Le protocole d'entente signé s'inscrit dans le cadre de la mission de travail de la présidente de la Fofe-Ac, Jacqueline Tientcheu, visant à présenter officiellement son organisation aux institutions de la République du Congo. Le partenariat avec le Congo, selon elle, marque une étape significative dans la coopération économique.

Le protocole vise donc à soutenir les femmes entrepreneures de la ville océane à travers l'inclusion, la formation, l'accès au financement, et leur participation active à l'économie locale et numérique.

« Aucune structure, quelle que soit sa capacité, ne peut, seule, répondre à l'ampleur de la tâche liée à l'accompagnement des entreprises. C'est pourquoi nous avons saisi l'opportunité de conclure ce partenariat », a déclaré le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, soulignant que cet accord contribuera au développement des entreprises dirigées par des femmes, car l'entrepreneuriat féminin constitue désormais un axe prioritaire d'action pour la Chambre de commerce.

Outre la Chambre de commerce, signalons que la délégation de la Fofe-Ac a eu également une séance de travail avec le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, Candide Fabrice Koumou Boulas. Les deux structures envisagent une collaboration axée sur le soutien logistique et l'organisation des futures activités de la Fédération.

Ce séjour a eu également pour but de valoriser les réussites des femmes entrepreneures congolaises, via un réseau de soutien.