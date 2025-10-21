Congo-Brazzaville: Complexe scolaire de la Liberté - La dynamique le « Patriarche » souhaite la multiplication des infrastructures scolaires du genre

Dans la perspective de l'inauguration, le 24 octobre du complexe scolaire de la Liberté, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï, la dynamique le « Patriarche » se mobilise déjà pour la réussite de l'événement. Elle encourage le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à poursuivre sa politique visant à émailler tout le pays de ce genre d'infrastructures scolaires.

Au cours d'une réunion technique organisée le 20 octobre au siège de la Génération auto-entreprenareur (GAE), le coordonnateur général de la dynamique le « Patriarche », Digne Elvis Tsalissan Okombi, a appelé les comités de soutien de la ville de Brazzaville à une mobilisation générale lors de l'inauguration du Complexe scolaire de la Liberté par le chef de l'Etat. Selon lui, les comités de soutien du « Patriarche DSN» ont le devoir de lui montrer qu'il est et reste toujours populaire.

« Nous avons le devoir de nous mobiliser, les mamans et les jeunes de Talangaï ont le devoir de se mobiliser, non seulement pour accueillir le "Patriarche", mais aussi pour lui dire merci pour cette école qu'il a construite pour nos enfants, qu'il continue à travailler pour ce pays. Nous serons à Talangaï pour l'encourager à poursuivre ses oeuvres, parce que nous avons besoin que ce genre d'écoles se multiplient dans tout le pays », a déclaré Digne Elvis Tsalissan Okombi.

Pour ce faire, la dynamique le « Patriarche » entend mobiliser environ 3000 personnes sur l'avenue Marien-Ngouabi, le 24 octobre. « Nous y serons de 6 heures jusqu'à environ 24 heures. Cette principale artère de Talangaï sera appelée Avenue du Patriarche. Nous sommes venus vous donner cette information officiellement pour que chacun commence à s'organiser au niveau de son comité de soutien. Chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, doit commencer à faire passer le message pour dire que vendredi à partir de 6 heures, à Talangaï, nous devons y être pour accueillir le "Patriarche" », a conclu le coordonnateur général de la GAE, promoteur du concept le « Patriarche ».

La rénovation du complexe scolaire de la Liberté est un don de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC). En effet, en quelques mois, la SNPC a exécuté des travaux d'ampleur ayant profondément transfiguré ce vaste ensemble naguère sablonneux où régnaient promiscuité, insalubrité et insécurité.

Des bâtiments R+1 d'un type nouveau vont améliorer de façon sensible les conditions de travail et d'éducation pour le personnel d'encadrement, les enseignants et les élèves. Ainsi, au triste décor des années antérieures succède une infrastructure moderne susceptible de changer la perception que les jeunes enfants ont de la quête de la connaissance portée par l'école. Même la brigade de la gendarmerie qui jouxte le CEG de la Liberté a été aussi rénovée.