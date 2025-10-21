Congo-Brazzaville: Octobre Rose à Brazzaville - L'Etat et ses partenaires insistent sur le dépistage précoce des seins

La Marche Rose, en faveur de la prévention et la lutte contre le cancer du sein, a été organisée le 19 octobre à Brazzaville par le ministère de la Santé, en collaboration avec le bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé et la société civile. Elle a mis en avant l'autopalpation et le dépistage précoce des seins ainsi que la sensibilisation des communautés.

Les marcheurs arborant des tenues de sports ou de tee-shirts étaient bien mobilisés pour impulser davantage la sensibilisation et la prévention contre le cancer du sein qui peut bien se jouer autour de l'autopalpation, de l'information et aussi de la marche sportive.

« Nous sommes là pour renforcer la sensibilisation dans les communautés et pour travailler au dépistage précoce des cancers du sein et des autres formes de cette maladie. Un cancer dépisté tôt peut être guéri sans séquelles. Et, nous travaillons avec les associations de femmes et de jeunes, avec les élus locaux, pour vérifier le cancer du sein. Vous êtes sans savoir que l'autopalpation du sein peut constituer une méthode majeure de suspicion des cancers. Et donc, nous invitons les femmes à pratiquer l'autopalpation des seins chaque jour pour s'assurer qu'il n'y a pas de boule. Les hommes également peuvent souffrir du cancer du sein. Nous travaillons avec les structures du ministère de la Santé et les hôpitaux pour que les capacités de diagnostic soient renforcées », a dit le Dr Vincent Dossou Sodjinou, représentant de l'OMS- Congo.

« Chaque tumeur identifiée tôt, c'est une famille préservée », a réitéré la Pre Judith Nsondé Malanda, directrice du Programme national de lutte contre le cancer. Elle a rappelé que des cas apparaissent désormais dès 17 ans, un signal d'alarme pour les mères et leurs filles.

L'idéal est de réduire de 25 % la mortalité par cancer d'ici à 2030, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable. « Le Congo en a les moyens si chacun fait sa part », a assuré la Pre Nsondé Malanda.

Face aux professionnels de santé, aux bénévoles et à plusieurs centaines de militants d'associations, le conseiller en charge des programmes et projets au ministère de la Santé, François Libama, a lancé ces mots :

« Le cancer est un combat difficile, mais chacun d'entre nous montre aujourd'hui qu'il est possible de s'unir et de se battre. Votre participation à cette marche témoigne bien votre engagement, votre solidarité, votre soutien à la lutte contre le fléau. Octobre Rose, c'est bien plus qu'une marche sportive. Aujourd'hui, en marchant ensemble, nous envoyons un message fort. Tous unis contre le cancer ».

Au cours de cette marche, un ruban rose ou un tee-shirt a été le symbole d'un appel pour ceux qui luttent, pour leurs proches, pour les victimes, ainsi qu'un soutien à la femme congolaise de s'informer et de se faire dépister.

Selon certaines sources, à Brazzaville et à Pointe-Noire, les équipes mobiles sillonnent et proposent les mammographies. Sur l'ensemble du territoire du Congo, dans les quartiers périphériques, des sages-femmes formées expliquent comment réaliser l'autopalpation, un geste simple qui, pratiqué mensuellement, offre une avance décisive de lutte contre la maladie du cancer.