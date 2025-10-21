Congo-Brazzaville: COP 30 - Des jeunes se préparent pour bien négocier les intérêts climatiques du Congo au Brésil

La Coalition des associations des jeunes congolais a organisé, le 18 octobre à Brazzaville, la première édition de l'atelier de formation des jeunes sur les négociations climatiques internationales et la finance climatique, en prélude à la COP 30 à Belém, au Brésil.

L'organisation de l'atelier de formation par la coalition composée du Mouvement des jeunes écologistes congolais (MJEC), de l'association « Mwasi Green » et du cabinet d'Ingénierie de formation et de conseil s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'une des recommandations de la Conférence locale des jeunes sur le climat qui s'est déroulée du 18 au 20 septembre dernier. Au cours de cette rencontre, plus de 125 participants avaient signé une pétition pour former les jeunes congolais dans ce domaine important qui permet à un pays sous-développé de bénéficier des financements climatiques internationales.

« Après l'organisation de la première conférence locale des jeunes sur le climat, quelques jeunes ont été accrédités pour porter la voix de la jeunesse congolaise à la COP 30 à Belém, au Brésil. Pour ne pas aller faire du tourisme au Brésil, les jeunes ont voulu se faire former pour bien négocier les intérêts climatiques du Congo », a expliqué le président du MJEC, Espanich Motondo, initiateur de la formation.

Cette formation a été, en effet, une occasion importante pour les participants d'apprendre des nouveaux métiers appelés les métiers du climat et de l'environnement. « Nous avons appris qu'il existe plusieurs métiers dans le secteur climatique tels que les gestionnaires des projets climatiques, les négociateurs climatiques professionnels, les experts en marché carbone, les certificateurs de service écologique..., des métiers d'avenir suite au développement des emplois climatiques », a détaillé la présidente de l'association « Mwasi Green », Espoir Stine Lamy Somboko.

Ayant financé personnellement tous les éléments qui ont concouru à l'organisation de cet atelier de formation, les participants sollicitent des soutiens pour la tenue de la deuxième et la troisième édition de ces séminaires ouverts gratuitement aux jeunes. Avec l'émergence des emplois dans le secteur de l'économie climatique et forestière, la jeunesse congolaise souhaite positionner le Congo parmi les pays créateurs d'emplois dans cette nouvelle architecture économique et financière mondiale voulue par les dirigeants mondiaux lors du Sommet de Paris sur la finance climatique en juin 2023.

« Avec la nouvelle architecture économique et financière mondiale centrée, accordant la part belle aux métiers du climat, le Congo a tout à gagner s'il formait ses jeunes dans les métiers de négociation climatique internationale et de la finance climatique », a conclu Espanich Motondo.

Notons que parmi les participants à cet atelier, certains ont été accrédités pour représenter la jeunesse congolaise à la COP 30, prévue du 10 au 21 novembre prochain au Brésil. L'organisation de cette série de formations leur permettra de bien négocier les intérêts climatiques du peuple congolais et tenter de ramener les financements climatiques internationaux au Congo, estiment-ils.