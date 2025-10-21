Gabon: Renforcement de la coopération entre le pays et les Etats arabes unis - Mission du gouvernement à Abu Dhabi

Une délégation ministérielle conduite par le Ministre d'État, Ministre des transports, de la Marine Marchande et de la Logistique, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi séjourne actuellement à Abu Dhabi pour une mission de travail.

Au coeur des discussions, le Ministre des Mines et des Ressources Géologiques, Gilles NEMBE officiel, a mené les discussions techniques avec plusieurs partenaires identifiés, parmi lesquels :

- International Resources Holding, fonds d'investissement Emirati,

- Metalloid Resources Investment.

Les discussions visaient à renforcer les échanges avec ces investisseurs de premier plan en vue de :

- dynamiser l'exploitation des mines dites « junior » ;

- mobiliser des financements pour le développement du port en eau profonde de Mayumba ;

- mettre en place une unité de traitement de mercure et de cyanure pour éviter la pollution environnementale dans l'industrie aurifère.

S'agissant spécifiquement des échanges avec Abu Dhabi Ports, ils ont été conduits conjointement avec le Ministre d'Etat aux Transports et le Ministre de la Mer.

Cette mission s'inscrit pleinement dans la vision du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, de promouvoir des partenariats stratégiques capables de valoriser le potentiel minier national et de faire avancer les projets structurants au service du développement du pays.

La délégation gabonaise comprend également :

- Philippe Tonangoye, Ministre de l'Accès à l'Eau et à l'Électricité

- Laurence Ndong, Ministre de la Pêche, de la Mer et de l'Economie bleue,

- Arnauld Engandji, Conseiller spécial du Président de la République, Chef du département Mines, Hydrocarbures, Géologie et Transformation

- Ghislain Mboma, Directeur général de l'Agence Nationale de la Promotion des Investissements (ANPI).