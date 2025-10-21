Gabon: Un étudiant, un ordinateur - De la promesse à la réalisation

Les étudiants gabonais franchissent une nouvelle étape vers l'avenir grâce à la vision et à l'engagement du Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le programme « Un étudiant, un ordinateur » illustre concrètement la volonté de mettre la jeunesse au coeur du développement numérique de notre pays.

Au-delà de la dotation en ordinateurs, des panels constructifs et éducatifs ont permis d'ouvrir un espace d'échanges entre jeunes, influenceurs, étudiants à mobilité réduite et acteurs du numérique.

Ces moments de dialogue favorisent le partage d'expériences, l'inspiration mutuelle et la construction d'une jeunesse gabonaise plus inclusive et tournée vers l'avenir.

Dans son allocution, le Président de la République a réaffirmé son engagement indéfectible envers la jeunesse gabonaise, en soulignant que « l'avenir du Gabon repose sur une jeunesse éduquée, équipée et déterminée à relever les défis du monde moderne. Le numérique est une chance pour chacun de vous, une opportunité d'apprendre, de créer et d'innover pour bâtir un Gabon plus fort et plus prospère. »

Nous félicitons chaleureusement tous les récipiendaires et les encourageons à utiliser ces outils pour innover, apprendre et bâtir les solutions de demain.

Le Ministère de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation reste mobilisé aux côtés de la jeunesse pour transformer le numérique en véritable levier de prospérité partagée.