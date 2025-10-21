Gabon: Marine Marchande au coeur d'une polémique - Un conflit entre le DG et le Syndicat sur les Réformes et les Primes

Un conflit couve entre le Directeur général de la Marine marchande gabonaise et le syndicat des travailleurs du secteur. Selon les informations recueillies, le DG aurait mis en place des réformes visant à assainir les comptes du secteur fonds propres, initiative saluée par certains pour sa volonté de transparence et de gestion rigoureuse, mais décriée par un groupe qui se réclame du syndicat dudit secteur.

C'est autour d'une rencontre organisée le weekend dernier que le directeur général de la marine marchande Jean Cruse a présenté les résultats des réformes économiques du secteur qu'il a entamé depuis sa prise de fonction pour l'autonomisation non-seulement financière, mais aussi l'acquisition d'un immeuble sur fond propre en fin de données un cadre de travail plus adéquat aux de la marine marchande.

Cependant, le syndicat des travailleurs réclame le paiement d'une prime de rendement correspondant à plus de 14 trimestres. Le DG n'est pas opposé au paiement de cette prime, mais exige au préalable l'obtention du quitus de la tutelle, accompagné d'un texte juridique approprié.

Cette situation créée une impasse entre les deux parties, chacun campant sur ses positions

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les travailleurs, par la voix de leur représentant, estiment que le paiement de la prime est une question de droit et de justice sociale. La direction générale de la marine marchande quant elle, insiste sur la nécessité de respecter les procédures légales et réglementaires.

Les deux parties pourraient-elles trouver un terrain d'entente ? La situation reste tendue et les prochains jours seront déterminants pour l'avenir du secteur maritime gabonais.