Gabon: Lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins

La Direction du Matériel du Ministère des Travaux Publics et de la Construction a servi de cadre, ce vendredi 17 octobre 2025, au lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins de ce département ministériel.

Cette initiative, placée sous le double signe de la prévention et de l'action, a pour objectif d'informer et d'accompagner les agents de l'État afin de favoriser l'adoption de comportements proactifs en matière de santé, contribuer à la détection précoce et lutter efficacement contre ces maladies.

Une démarche institutionnelle vivement saluée par un personnel féminin particulièrement réceptif à ce message de santé publique.

Au cours des échanges, le Dr. Ambounda Nathalie, Coordonnatrice du Programme de Prévention et de Contrôle des Cancers, a souligné l'importance cruciale du dépistage précoce. « Notre objectif était d'enrichir les connaissances des agents et de les encourager à adopter des comportements favorables au dépistage », a-t-elle précisé.

Elle a recommandé la réalisation d'un examen annuel, idéalement durant le mois de naissance de chaque femme.

Cette première édition a été vivement saluée par les participantes, à l'image de Madame Ntsame Jocelyne, Inspectrice au sein du Ministère : « C'est une première au sein de notre administration. J'ai surtout retenu qu'il ne faut pas attendre : au moindre signe anormal, il faut consulter », a-t-elle témoigné, convaincue par l'importance d'un dépistage régulier et d'une hygiène de vie saine.

En associant information claire, témoignages et invitation concrète à l'action, le Ministre Edgard Moukoumbi, marque ainsi son engagement en faveur du bien-être de ses équipes et ouvre la voie à une généralisation des bonnes pratiques pour réduire l'incidence de ces cancers évitables.

Octobre rose va se poursuivre par une séance de fitness à l'esplanade du Ministère.