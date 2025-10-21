Gabon: Lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins

21 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MTP

La Direction du Matériel du Ministère des Travaux Publics et de la Construction a servi de cadre, ce vendredi 17 octobre 2025, au lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins de ce département ministériel.

Cette initiative, placée sous le double signe de la prévention et de l'action, a pour objectif d'informer et d'accompagner les agents de l'État afin de favoriser l'adoption de comportements proactifs en matière de santé, contribuer à la détection précoce et lutter efficacement contre ces maladies.

Une démarche institutionnelle vivement saluée par un personnel féminin particulièrement réceptif à ce message de santé publique.

Au cours des échanges, le Dr. Ambounda Nathalie, Coordonnatrice du Programme de Prévention et de Contrôle des Cancers, a souligné l'importance cruciale du dépistage précoce. « Notre objectif était d'enrichir les connaissances des agents et de les encourager à adopter des comportements favorables au dépistage », a-t-elle précisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a recommandé la réalisation d'un examen annuel, idéalement durant le mois de naissance de chaque femme.

Cette première édition a été vivement saluée par les participantes, à l'image de Madame Ntsame Jocelyne, Inspectrice au sein du Ministère : « C'est une première au sein de notre administration. J'ai surtout retenu qu'il ne faut pas attendre : au moindre signe anormal, il faut consulter », a-t-elle témoigné, convaincue par l'importance d'un dépistage régulier et d'une hygiène de vie saine.

En associant information claire, témoignages et invitation concrète à l'action, le Ministre Edgard Moukoumbi, marque ainsi son engagement en faveur du bien-être de ses équipes et ouvre la voie à une généralisation des bonnes pratiques pour réduire l'incidence de ces cancers évitables.

Octobre rose va se poursuivre par une séance de fitness à l'esplanade du Ministère.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.