Gabon: L'AGADEV, nouveau représentant du Gabon auprès du Fonds Vert pour le Climat

21 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)

L'Agence Gabonaise pour le Développement de l'Économie Verte (AGADEV) a été officiellement désignée comme représentant du Gabon auprès du Fonds Vert pour le Climat (GCF - Green Climate Fund), principal instrument financier mondial dédié à la lutte contre le changement climatique.

Cette désignation marque une étape majeure pour le pays, qui renforce ainsi sa capacité à mobiliser des financements verts en faveur de projets de développement durable, de protection de la biodiversité et de transition énergétique.

Le Fonds Vert pour le Climat, basé en Corée du Sud, soutient les pays en développement dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et dans l'adaptation aux impacts du changement climatique. Grâce à cette nouvelle accréditation, l'AGADEV devient l'interlocuteur direct du GCF, facilitant la soumission et le financement de projets nationaux.

Cette annonce vient conforter le rôle central de l'AGADEV dans la stratégie du Gabon, notamment ses engagements internationaux en matière de développement durable.

