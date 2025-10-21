Congo-Kinshasa: Braquage de la Rawbank à Kinshasa - Une citoyenne allemande parmi les présumés auteurs

Dans un communiqué publié lundi 20 octobre 2025, l'Ambassade d'Allemagne confirme l'arrestation d'une citoyenne allemande dans l'affaire du braquage de la Rawbank située à la Place Victoire, à Kinshasa.

« L'Ambassade apporte son assistance consulaire à la ressortissante conformément aux dispositions internationales et obligations nationales », indique le communiqué, sans nommée la concernée, « pour des raisons liées à la protection des droits de la personnalité de la ressortissante ».

A cette occasion, la mission diplomatique allemande appelle les forces de sécurité de la RDC à respecter les droits humains et les normes internationales dans le cadre de cette affaire.

Une attaque armée s'est produite jeudi dernier à la Rawbank située à la Place Victoire, à Kinshasa. Des hommes armés ont fait irruption dans l'établissement bancaire après avoir tiré des coups de sommation en l'air, semant la panique dans le quartier.

Bilan provisoire officiel : Tous les assaillants ont été arrêtés (sans précision du nombre) et acheminés en détention au camp militaire Lieutenant Kokolo. Les otages sont sains et saufs.