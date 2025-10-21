Congo-Kinshasa: Braquage de la Rawbank à Kinshasa - Une citoyenne allemande parmi les présumés auteurs

21 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans un communiqué publié lundi 20 octobre 2025, l'Ambassade d'Allemagne confirme l'arrestation d'une citoyenne allemande dans l'affaire du braquage de la Rawbank située à la Place Victoire, à Kinshasa.

« L'Ambassade apporte son assistance consulaire à la ressortissante conformément aux dispositions internationales et obligations nationales », indique le communiqué, sans nommée la concernée, « pour des raisons liées à la protection des droits de la personnalité de la ressortissante ».

A cette occasion, la mission diplomatique allemande appelle les forces de sécurité de la RDC à respecter les droits humains et les normes internationales dans le cadre de cette affaire.

Une attaque armée s'est produite jeudi dernier à la Rawbank située à la Place Victoire, à Kinshasa. Des hommes armés ont fait irruption dans l'établissement bancaire après avoir tiré des coups de sommation en l'air, semant la panique dans le quartier.

Bilan provisoire officiel : Tous les assaillants ont été arrêtés (sans précision du nombre) et acheminés en détention au camp militaire Lieutenant Kokolo. Les otages sont sains et saufs.

