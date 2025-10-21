Congo-Kinshasa: Moïse Katumbi réaffirme son engagement pour un dialogue inclusif au pays

Moïse Katumbi, président du parti d'opposition « Ensemble pour la République », réaffirme son engagement à un dialogue inclusif en République démocratique du Congo.

Il a lancé ce message dans un communiqué publié samedi 18 octobre, insistant sur la nécessité et l'urgence de mettre fin aux hostilités dans l'Est du pays.

Ce message fait suite au discours du Président angolais et président de l'Union africaine, João Lourenço, prononcé récemment devant les corps constitués de son pays. João Lourenço a identifié trois conditions pouvant permettre le retour d'une paix durable en RDC et dans la région des Grands lacs, notamment :

· Le retrait des troupes rwandaises de la RDC

· Le démantèlement définitif des FDLR

· La tenue d'un dialogue inclusif entre les Congolais.

Pour le parti de Moise Katumbi, ces propos du président angolais démontrent son engagement fort et déterminé pour la stabilité de la RDC et de la région des Grands Lacs.

Dans son communiqué, Ensemble pour la République rappelle que ce dialogue politique inclusif entre les Congolais, idéalement conduit par la CENCO et l'ECC, constitue une voie incontournable pour traiter les causes profondes de la crise et restaurer la paix et la stabilité et remettre le Congo sur les rails dans le respect strict de la constitution.

« Nous réitérons notre engagement résolu à soutenir toute initiative favorisant ce dialogue inclusif réunissant toutes les composantes de la société congolaise : forces politiques, majorité présidentielle, opposition non armée, AFC/M23 et société civile. », lit-on dans le communiqué.