Congo-Kinshasa: L'ONG REDHO alerte sur la flambée des prix malgré la baisse du dollar

Le Réseau pour les droits de l'Homme (REDHO) a tiré la sonnette d'alarme, ce lundi 20 octobre, face à la hausse continue des produits de première nécessité à Beni, Butembo et Lubero (Nord-Kivu), en dépit de l'appréciation récente du franc congolais face au dollar américain.

Dans un communiqué, l'ONG basée à Butembo déplore la dégradation du pouvoir d'achat des populations locales, dont le quotidien devient de plus en plus difficile. Son président, Muhindo Wasivinywa, souligne une situation paradoxale : « Le dollar a baissé, mais les prix continuent de grimper ».

Parmi les exemples cités :

- Le sac de cossettes de manioc est passé de 40 à 60 dollars

- Le sac de braise de 30 à 48 dollars

- Les tarifs de transport et les crédits de communication restent également élevés.

Le REDHO appelle le ministère de l'Économie à intervenir de toute urgence, rappelant qu'il est de sa responsabilité de réguler les prix et protéger les consommateurs.