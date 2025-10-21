Maroc: Le pays, une détermination renouvelée pour aller de l'avant sur la voie du progrès (Andrew Murrison)

Londres — Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ne cesse de réaffirmer sa détermination à aller de l'avant sur la voie d'un progrès qui bénéficie à toute la population et à toutes les régions du Royaume, a indiqué le député britannique Andrew Murrison.

Le Conseil des ministres, présidé dimanche par Sa Majesté le Roi, «a donné lieu à un éventail impressionnant d'initiatives visant à améliorer la situation de la population dans tout le Maroc», a indiqué M. Murrison à la MAP.

Le député, qui avait occupé plusieurs postes ministériels au sein du gouvernement britannique, s'est en particulier félicité de l'élan de modernisation que connaît le Royaume.

Il a mis l'accent sur l'ensemble des mesures annoncées lors du Conseil des ministres, présidé par le Souverain, au sujet du renforcement du processus de réformes au Maroc.

Il a, à cet égard, souligné que ce processus continu de modernisation est orienté notamment vers la consolidation de la légitimité des institutions élues et l'amélioration de leur efficacité.