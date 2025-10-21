Berlin — Le site d'information sportive allemand "kicker.de" a salué la force et la puissance de la ligne d'attaque des U20 marocains, avec le trio Maamma, Zabiri et Gessime, qui ont "écrasé la concurrence" lors du Mondial de football au Chili.

"kicker.de", une référence dans l'information sportive en Allemagne, note que "le Maroc a une nouvelle fois fait forte impression" en remportant la Coupe du monde de football des moins de 20 ans, où les trois jeunes attaquants marocains se sont particulièrement illustrés.

Sous le titre "Le coup de maître du Maroc à la Coupe du monde : ces trois attaquants ont écrasé la concurrence", le site allemand précise qu'il est désormais habituel de voir le Maroc jouer pour le titre dans les grands tournois.

"Lors du Mondial 2022 au Qatar, les Marocains ont atteint les demi-finales avant de remporter la médaille de bronze aux JO de Paris deux ans plus tard. Et maintenant, ils ont remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans, un véritable coup de maître", écrit "kicker.de".

Le site spécialisé allemand a particulièrement salué les talents offensifs des jeunes Marocains, qui ont émerveillé au Chili, "des talents auxquels ni l'Espagne, ni la France, ni même l'Argentine n'ont vraiment su faire face".

Othmane Maamma a été choisi meilleur joueur du tournoi grâce à sa créativité, sa technicité et sa puissance sur le terrain. Yassir Zabiri, le héros de la finale contre l'Argentine, est un attaquant aux nerfs solides, comme en témoigne la Panenka qu'il a réussie lors des tirs au but en demi-finale contre la France. Yassine Gessime, rapide, rusé, audacieux et efficace, est désormais sur le radar de plusieurs clubs européens, dont certains de la Bundesliga, qui auraient déjà manifesté leur intérêt pour la pépite marocaine, note "kicker.de".

Pour le site d'information allemand, le secret de cette réussite du football marocain réside dans l'Académie Mohammed VI de football, une institution à la base des grandes ambitions du Royaume dans le domaine du football, étayées depuis plusieurs années par des succès constants.