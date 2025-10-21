Maroc: Festival de la culture soufie - La Tariqa Boutchichiya offre un voyage méditatif authentique

Fès — Le public du festival de Fès de la Culture soufie a eu rendez-vous, lundi soir, avec une performance d'une beauté et d'une intensité rares du groupe de Samaa de la Tariqa Boutchichiya, qui a offert un florilège de chants du Madih puisés dans le patrimoine soufi.

Proposée au troisième jour de cette 17è édition du festival, placé sous le signe "Vivre poétiquement - Art et spiritualité", cette prestation, qui a attiré un large public et des adeptes de la confrérie du monde entier, a été le miroir de l'oeuvre de revivification du soufisme qu'entreprend cette Tariqa à l'envergure internationale.

Par le choix de chants spirituels et de poésies soufies à la fois authentiques et universelles et l'introduction d'instruments de musique traditionnels, le groupe a partagé avec l'assistance des lumières d'un soufisme profond, ouvert et universel.

Dans son renouveau spirituel et artistique, se démarquant par une capacité à s'adapter aux différents contextes socioculturels, la confrérie a choisi de faire découvrir des perles oubliées de grands maîtres soufis du monde islamique, mais aussi des chants authentiques de Samaa et de dhikr, expression sincère de l'amour de Dieu et de son Prophète Sidna Mohammed.

Les voix suaves et ornementations vocales des membres du groupe ont réussi le pari de transporter le public dans un voyage méditatif et dans une belle escapade spirituelle soufie.

"La participation de la Tariqa à ce festival authentique nous permet de partager avec le public les enseignements et la beauté du soufisme", a souligné, dans une déclaration à la MAP, Abdelilah Bendaoud, membre du groupe du Samaa de la Tariqa.

Cette manifestation est "une belle tribune pour donner au soufisme une dimension encore plus large et disséminer ses valeurs spirituelles", a-t-il ajouté.

La 17-ème édition du festival de la culture soufie (18-25 octobre), initiée par l'Association éponyme, vise à faire découvrir, ou redécouvrir, au public marocain la richesse artistique, intellectuelle et spirituelle du soufisme, tout en offrant un espace de dialogue et de rencontre entre les traditions du monde.

Les soirées programmées, qui seront chacune une immersion dans une tradition soufie distincte, se poursuivront mardi avec la Tariqa Charaqawiya, puis un hommage aux maîtres andalous avec Mohammed Briouel, Marouane Hajji et Noureddine Tahiri.

Le menu de cette édition prévoit également plusieurs soirées poétiques et rencontres intellectuelles abordant les liens entre la culture soufie et les enjeux du monde contemporain, tels que l'écologie, la paix intérieure et la coexistence.

Ces échanges auront lieu dans des sites emblématiques de Fès, offrant un cadre propice à la réflexion et au dialogue interculturel.