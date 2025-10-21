Genève — Le Président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid, a tenu, dimanche à Genève en marge de la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), une série d'entretiens bilatéraux avec ses homologues d'Australie, du Ghana et de Jordanie, visant le renforcement de la coopération parlementaire, la consolidation des relations bilatérales et la coordination des positions dans les enceintes internationales.

Lors de sa réunion avec Milton Dick, président de la Chambre des Représentants d'Australie, accompagné d'une importante délégation de députés et de sénateurs de son pays, M. Ould Errachid a salué la solidité des relations bilatérales, marquées par la confiance mutuelle et une convergence de vues.

Il a mis en avant les perspectives prometteuses de la coopération, notamment dans les domaines de l'hydrogène vert, des énergies renouvelables, de la gestion de l'eau et de l'innovation, mettant en avant la création de l'Australia Morocco Business Network (AMBN) en août 2024.

Sur le plan institutionnel, les deux parties ont convenu de réactiver le groupe d'amitié parlementaire et de renforcer les échanges d'expériences. M. Ould Errachid a également invité son homologue australien à effectuer une visite officielle au Maroc, en vue de poursuivre le dialogue et d'approfondir les échanges entre les deux institutions législatives.

De son côté, M. Dick a salué dans une déclaration, la qualité du dialogue, affirmant la volonté partagée d'identifier de nouvelles opportunités de coopération y compris le rétablissement du Groupe d'amitié parlementaire.

Lors de ses entretiens avec le président du Parlement de la République du Ghana, Alban Sumana Kingsford Bagbin, M. Ould Errachid a rappelé l'importance stratégique des relations maroco-ghanéennes, consolidées par la visite historique de SM le Roi Mohammed VI à Accra en 2017, qui a jeté les bases d'un partenariat multidimensionnel.

Il a souligné le rôle croissant des entreprises marocaines au Ghana, dans des secteurs clés tels que les engrais, l'énergie, les infrastructures et les services financiers, appelant à accompagner cette dynamique économique par une diplomatie parlementaire proactive.

Les deux responsables ont mis en exergue leur convergence de vues sur les priorités africaines, notamment l'intégration régionale, le développement durable, la sécurité alimentaire et la coopération Sud-Sud. M. Ould Errachid a ainsi rappelé les grandes initiatives royales, notamment l'Initiative Atlantique, en tant que leviers d'un développement africain intégré.

M. Bagbin a, pour sa part, exprimé sa profonde considération pour la qualité du dialogue avec le Maroc, assurant que "le Ghana est et restera toujours aux côtés du Royaume".

M. Mohamed Ould Errachid s'est également entretenu avec le président du Sénat du Royaume hachémite de Jordanie, Faisal Al-Fayez.

Les échanges ont été l'occasion d'examiner les moyens de renforcer les liens fraternels entre les deux institutions législatives des deux pays frères.

Ces entretiens, qui s'inscrivent dans le cadre du rôle de la Chambre des Conseillers en matière de renforcement de diplomatie parlementaire, se sont déroulés en présence des membres du bureau de Chambre Miloud Masside (UMT), Mohammed Salem Benmassoud (UGTM), Mustapha Moucharik (RNI), et Abderrahman Oiffa (PAM), ainsi que du Secrétaire général El Assad Zerouali, du chef de cabinet du président, Mansour Lambarki, et du directeur des relations extérieures et de la communication, Saad Ghazi.