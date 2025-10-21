Maroc: M. Loudyi reçoit à Rabat la ministre libérienne de la Défense Nationale

Rabat — En exécution des Hautes Instructions Royales, le Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l'Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu, mardi au siège de cette Administration, la Ministre libérienne de la Défense Nationale, Geraldine Janet George, accompagnée d'une importante délégation en visite de travail au Maroc.

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République du Libéria, a été marquée par la signature d'un Accord de coopération dans le domaine militaire, et ce, en présence du Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone sud, indique un communiqué de l'Administration de la Défense Nationale.

Cet Accord porte sur la coopération dans les domaines de la formation, de l'entraînement et exercices, de l'assistance technique, de la santé militaire ainsi que l'échange d'expérience et d'expertise dans différents domaines d'intérêts communs. Il prévoit, également, la création d'une commission militaire mixte devant arrêter les axes de coopération et se réunissant alternativement à Rabat et à Monrovia.

Les deux responsables ont discuté des voies et moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêts communs et ont souligné le rôle positif et constructif du Royaume du Maroc et de la République du Libéria dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans le continent africain, souligne la même source.

Cette rencontre a été également l'occasion de mettre en avant les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et d'intégration régionale, lancées sous le Leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu le Glorifie, faisant du Royaume du Maroc un acteur dynamique de stabilité, de sécurité et de prospérité partagés au profit du continent africain.

Au terme de cette rencontre, les deux responsables ont manifesté l'ambition et la volonté commune de renforcer les relations d'amitié entre les deux pays et de consolider, à l'avenir, ces relations à travers la mise en oeuvre de l'Accord de coopération dans le domaine de la défense signé ce jour.